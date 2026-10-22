Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 22 de octubre, mediante un mensaje en la red social X, la detención de alias “Kevin Masacre”, quien, de acuerdo con información oficial, sería el principal cabecilla de narcotráfico en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según el mandatario, la captura representa un golpe significativo para esa organización criminal, ya que “Kevin Masacre” habría tomado el lugar de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “Bendito Menor”, líder fallecido en un operativo anterior realizado el 4 de septiembre. La fuente principal de esta información es el propio presidente, mediante declaraciones públicas difundidas digitalmente.

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Según las afirmaciones hechas por Abelardo de la Espriella, el detenido estaría directamente implicado en el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, así como en la adquisición y distribución de armas y municiones. Además, se le señala de participar en las disputas internas entre diversas estructuras ilegales que operan en la región de la Sierra Nevada. Este contexto refleja la relevancia de la captura en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que siguen siendo asuntos prioritarios en la agenda de seguridad del país.

El presidente recalcó también su compromiso en la lucha contra estos grupos a través de su publicación: “¡Vamos por los cabecillas, sus estructuras y hasta el último peso de sus finanzas criminales! No les voy a dar un solo centímetro de ventaja”. Ratificó que la estrategia estatal estará enfocada en desarticular las redes criminales, persiguiendo tanto a los líderes como los recursos económicos ilegales que permiten la continuidad de sus operaciones. De acuerdo con el comunicado, durante el operativo mediante el cual se logró la detención de alias “Kevin Masacre” fueron incautados una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre .38, una camioneta y tres celulares, lo que evidencia la capacidad logística y armada que tenía al momento de su aprehensión.

Enfatizando la postura oficial, De la Espriella manifestó: “Los vamos a perseguir sin descanso, porque en Colombia los delincuentes no pueden seguir imponiendo el terror ni burlándose de la ley”. Esta captura y el material incautado refuerzan la estrategia gubernamental de combatir tanto la operatividad del narcotráfico como su influencia en la seguridad de la región.

Noticia en desarrollo…

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias “Kevin Masacre” y cuál es su papel en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Alias “Kevin Masacre” fue señalado como jefe de narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según información del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con los datos oficiales, tras la muerte de alias “Bendito Menor” en un operativo, “Kevin Masacre” asumió el mando, encargándose del control de rutas de narcotráfico y de la adquisición de armas y municiones.

¿Qué evidencia fue incautada durante la captura de alias “Kevin Masacre”?

De acuerdo con el presidente, durante el operativo de captura de alias “Kevin Masacre” se incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre .38, una camioneta y tres celulares, elementos que demuestran el arsenal y los medios logísticos con los que contaba el capturado en el momento de su aprehensión.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.