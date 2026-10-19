Por: El Espectador

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En el contexto de los recorridos regionales que adelanta la presidencia de Abelardo de la Espriella, este lunes tuvo lugar un consejo de seguridad en Arauca, una zona señalada como crítica para la estrategia de seguridad del gobierno debido a la presencia activa de grupos criminales como el Eln (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según El Espectador. La visita del presidente De la Espriella a este territorio fronterizo con Venezuela busca enviar un mensaje directo tanto a las comunidades como a la militancia de estas estructuras ilegales.

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Durante su intervención, el mandatario reafirmó su decisión de enfrentar eventuales "alianzas" entre el poder regional, empresarial y sectores que terminan aliados con grupos calificados como terroristas. Esta línea de acción, que ya había sido mencionada por De la Espriella en una visita previa a Cúcuta, fue reiterada el 19 de octubre, enfatizando que no aceptará interferencias de "manos sucias de sangre" en los destinos de la población. Según El Espectador, aunque no mencionó nombres específicos, el jefe de Estado fue contundente al expresar que no se puede hablar de seguridad mientras haya "políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo".

Este tipo de enfrentamientos no es nuevo; ya antes De la Espriella había confrontado a otros mandatarios regionales. Así ocurrió en Sincelejo con el alcalde Yahir Acuña y en San Andrés, donde la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, ambas Liberales, fueron advertidas de que el gobierno conoce lo que ocurre en la isla. Igualmente, tras un atentado en Los Patios, Cúcuta, el presidente reafirmó que no permitirá que ningún mandatario se alinee con organizaciones ilegales.

En lo referente a los logros en materia de seguridad en Arauca, De la Espriella destacó una reducción del 56 % en los homicidios y del 71 % en los ataques contra la Fuerza Pública en el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2026, según datos reportados por El Espectador. Este esfuerzo está respaldado por el fortalecimiento de la Fuerza Pública en inteligencia, operaciones y control terrestre y fluvial, orientado a intensificar la ofensiva contra Eln y las disidencias de las Farc.

Además, el mandatario exigió al Eln la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dejando claro que su gobierno no negociará con el terrorismo y solicitando al Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) que intensifique los operativos de rescate. Finalmente, anunció el traslado de cabecillas y objetivos de alto valor detenidos en Arauca, disposición similar a la que ordenó días antes en San Andrés.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales logros de la estrategia de seguridad en Arauca bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con información de El Espectador, la administración de Abelardo de la Espriella resaltó como principales logros la reducción del 56 % en el número de homicidios y una disminución del 71 % en los ataques dirigidos contra la Fuerza Pública, en el periodo reportado entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2026, mostrando un impacto relevante de las acciones implementadas por la Fuerza Pública en la zona.

¿Qué significa la sigla Gaula y cuál es su función en el contexto del conflicto en Arauca?

La sigla Gaula corresponde a Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal. Estos grupos tienen la función específica de operar para la liberación de personas secuestradas y la lucha contra la extorsión y el secuestro, como lo destacó el mandatario Abelardo de la Espriella al pedirles intensificar los operativos de rescate en Arauca frente a los secuestros atribuidos al Eln.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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