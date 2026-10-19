Por: EL PILON SA

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Tropas del Ejército Nacional, en colaboración con la Policía Nacional, llevaron a cabo una operación militar y de inteligencia en el sur del departamento del Cesar. De acuerdo con fuentes oficiales, esta acción permitió la captura de tres presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de Pailitas. Entre los detenidos se encuentra el supuesto cabecilla identificado como alias ‘Compita’, quien, según los reportes de inteligencia militar y policial, es señalado como uno de los responsables de los recientes ataques perpetrados con drones en la región sur del Cesar.

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Alias ‘Compita’ es un hombre de 38 años, cuya vinculación con el ELN, según la información proporcionada por las autoridades, suma aproximadamente cinco años. Los datos oficiales, citados por las fuentes militares y policiales, indican que el individuo integró entre 2022 y 2024 la llamada Red de Apoyo al Terrorismo (RAT), una estructura asociada al grupo armado que, de acuerdo con los reportes, cumple funciones logísticas y de respaldo dentro de la organización insurgente.

A partir de 2025 y durante lo que va de 2026, la inteligencia sugiere que alias ‘Compita’ habría asumido, aparentemente, el rol de operador de drones. Las autoridades lo relacionan con el manejo de estos dispositivos, cuyo uso ha generado preocupación y temor entre los habitantes del Cesar, debido a las acciones violentas que se atribuyen a dicha tecnología en la zona. Aunque las autoridades no precisaron el alcance de los ataques ni brindaron detalles adicionales sobre la afectación a la comunidad, subrayaron que la captura de estos presuntos integrantes representa un avance en las labores de control y seguridad en el territorio.

La operación conjunta evidenció la coordinación entre las fuerzas del Estado para contrarrestar la actividad del ELN en el departamento. Las autoridades esperan que tras esta captura se reduzcan las acciones delictivas vinculadas con el uso de drones y se refuerce la percepción de seguridad entre los habitantes del sur de Cesar. La captura de alias ‘Compita’ pone de manifiesto la importancia de la inteligencia militar y policial en el seguimiento y neutralización de integrantes de grupos armados ilegales, así como el desafío permanente que representa la presencia del ELN en distintas regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘Compita’ y cuál es su presunta responsabilidad dentro del ELN?

Alias ‘Compita’ es un hombre de 38 años, señalado por inteligencia militar y policial como integrante del ELN desde hace cerca de cinco años. Entre 2022 y 2024 habría hecho parte de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) y, desde 2025, habría actuado como operador de drones, siendo presuntamente responsable de los recientes ataques con este tipo de tecnología en el sur del Cesar.

¿Qué es la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) en el contexto del ELN?

La Red de Apoyo al Terrorismo, conocida como RAT, es una estructura mencionada en los informes oficiales sobre el ELN, dedicada a brindar apoyo logístico y operativo dentro del grupo armado. En este caso, alias ‘Compita’ habría integrado la RAT entre 2022 y 2024, antes de asumir el presunto rol de operador de drones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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