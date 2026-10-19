Por: El Espectador

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El Ejército Nacional informó sobre un grave incidente ocurrido en la tarde del 19 de octubre, cuando un helicóptero Black Hawk que cumplía la ruta entre Popayán e Inzá, en el departamento del Cauca, sufrió un accidente. De acuerdo con la entidad castrense, la aeronave estaba desarrollando labores de abastecimiento y transporte de personal militar, cumpliendo así misiones esenciales para el desplazamiento y apoyo de las tropas en la región. El accidente ocurrió en el municipio de Inzá, una zona que suele ser de difícil acceso por vía terrestre, lo que explica el uso frecuente de helicópteros para actividades logísticas y de apoyo a los soldados desplegados en el área.

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La institución comunicó a través de sus redes sociales que, pese a la gravedad del siniestro, no se reportaron muertes entre los ocupantes del helicóptero. Sin embargo, se registraron varias personas lesionadas: cuatro uniformados sufrieron fracturas, mientras que otros 15 resultaron golpeados de distinta consideración. Por fortuna, según el reporte médico más reciente, todos los soldados involucrados en el accidente están recibiendo atención médica y su estado de salud es estable. La confirmación de que no hay víctimas fatales brinda alivio tanto a las familias de los uniformados como al propio Ejército Nacional, que suele enfrentar riesgos elevados en operaciones como estas.

En respuesta a este incidente, el Ejército Nacional indicó que puso en marcha los protocolos establecidos para estos casos y envió de inmediato un equipo compuesto por especialistas y técnicos. Su labor será iniciar las investigaciones pertinentes y determinar con precisión las causas que llevaron a la caída del helicóptero durante la operación. Hasta el momento, la entidad no ha entregado detalles sobre fallas técnicas o factores externos; se espera que las indagaciones puedan arrojar luz sobre lo sucedido, buscando no solo esclarecer el accidente sino también prevenir situaciones similares en el futuro.

Para obtener información adicional sobre justicia, seguridad y derechos humanos, se recomienda visitar la sección judicial de El Espectador, medio que proporcionó el reporte inicial del incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con el helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional en Inzá, Cauca?

El accidente del helicóptero Black Hawk, confirmado por el Ejército Nacional y reportado inicialmente por El Espectador, se produjo mientras la aeronave cubría la ruta entre Popayán e Inzá, en una operación de abastecimiento y transporte de personal. A pesar del impacto, ninguno de los soldados perdió la vida, aunque cuatro resultaron con fracturas y otros 15 lesionados, pero todos se encuentran estables.

¿Cuál es el estado de salud de los soldados involucrados en el accidente del Black Hawk?

Según los reportes del Ejército Nacional citados por El Espectador, todos los soldados que viajaban en el helicóptero Black Hawk están con vida y actualmente reciben atención médica. Cuatro de ellos sufrieron fracturas y otros 15 presentaron diferentes golpes, pero el parte médico indica que el estado de salud de todos es estable y bajo supervisión profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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