Por: El Espectador

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En los últimos tres años, la situación de las escuelas en Colombia ha despertado preocupación a nivel nacional e internacional, especialmente por los 163 ataques y casos de uso militar de estos espacios educativos, verificados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). De acuerdo con los datos presentados por Unicef, cerca de 21.700 menores de edad han resultado afectados a raíz de estas acciones, lo que pone en riesgo su derecho fundamental a la educación y su integridad física y emocional.

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Uno de los hechos más recientes ocurrió el 5 de octubre, cuando tropas del Ejército Nacional encontraron y destruyeron dos artefactos explosivos instalados en la escuela de la vereda La Palma, en Cajibío, Cauca. Según el Ejército, estos explosivos habrían sido colocados por integrantes de la estructura Jaime Martínez, asociada a las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los artefactos fueron detectados por un padre de familia, quien alertó de inmediato a las autoridades. Este hecho representaba una amenaza directa para los aproximadamente 25 estudiantes que asisten diariamente a la institución, así como para los docentes y el personal educativo.

Otra situación que evidencia la vulnerabilidad de la educación en zonas afectadas por el conflicto armado tuvo lugar el 23 de septiembre en El Tambo, Cauca. En esta ocasión, enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc obligaron a estudiantes y familias a resguardarse por horas dentro de las instalaciones escolares, según confirmó Luis Fernando Vergara, personero municipal. Las autoridades se vieron obligadas a organizar un consejo extraordinario de seguridad para atender la emergencia y buscar soluciones frente a este tipo de riesgos en la zona rural.

A estos casos se suma el episodio registrado en mayo en el Valle del Cauca, donde más de 3.400 estudiantes de Timba, Robles, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia y La Liberia, en Jamundí, tuvieron que suspender clases tras el aumento de ataques con drones cargados de explosivos dirigidos a la fuerza pública. Luz Lozano, rectora de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, manifestó la preocupación de la comunidad, señalando que los ataques no se limitan a instalaciones policiales sino que afectan iglesias, centros de salud, escuelas y parques.

Entre julio de 2023 y julio de este año, se verificaron 70 ataques que incluyeron daños en escuelas, amenazas y ataques directos a docentes, especialmente en los departamentos de Cauca, Arauca y Norte de Santander, según Unicef. Además, hubo 92 reportes de uso militar de escuelas, donde estos espacios fueron empleados como bases de operaciones, depósitos de armas y puntos de reclutamiento, afectando gravemente a la población estudiantil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias para los niños por el uso militar de escuelas en Colombia, según Unicef?

De acuerdo con Unicef, el uso militar de escuelas y los ataques a estos espacios en Colombia han afectado a cerca de 21.700 menores durante los últimos tres años. Entre las consecuencias se encuentran la interrupción de actividades educativas, la exposición al peligro físico, el impacto emocional de vivir en zonas de conflicto y la pérdida de espacios seguros para el desarrollo y bienestar de los estudiantes.

¿En qué regiones de Colombia se han concentrado los ataques y el uso militar de escuelas, según los reportes?

Según los reportes verificados por Unicef, los casos de ataques y uso militar de escuelas se han presentado principalmente en departamentos como Cauca, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Antioquia. Estas regiones han experimentado mayores niveles de violencia y presencia de grupos armados ilegales, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de las instituciones educativas y de los estudiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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