Por: El Espectador

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En la madrugada del 16 de octubre se llevó a cabo en Barranquilla, Atlántico, una operación de seguridad de gran magnitud que el presidente Abelardo de la Espriella denominó “Operación Blindaje: sin tregua al delito”. En este operativo participaron 587 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, según lo confirmaron las autoridades a través de sus canales oficiales. La intervención se enfocó en atacar a las estructuras “narcoterroristas” y los mecanismos de financiación que, de acuerdo con De la Espriella, alimentan los delitos de homicidio, extorsión y hurto, así como las disputas entre bandas criminales por el control territorial.

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El presidente destacó en sus redes sociales que el plan contempló acciones contundentes contra organizaciones criminales. Entre los capturados en la jornada, se encuentran cabecillas de grupos delictivos como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Fresco y Los Porteños, estructuras señaladas por su participación en delitos de alto impacto en la región. “Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”, expresó en uno de los mensajes difundidos durante la operación.

Los datos oficiales, presentados por el mandatario con corte a las 4:00 de la mañana del mismo día, indican que la operación resultó en 34 allanamientos y 56 capturados. De estas detenciones, 28 personas fueron aprehendidas en flagrancia, mientras que las otras 28 lo fueron mediante orden judicial. Sobre los delitos involucrados, 16 capturas se relacionan con concierto para delinquir, 13 con hurto, nueve con tráfico de estupefacientes, ocho con porte ilegal de armas y tres por homicidio.

En su intervención pública transmitida en video, De la Espriella remarcó el compromiso del Estado con la lucha contra el crimen y envió un mensaje de respaldo a los miembros de la fuerza pública. “Nunca más vamos a retroceder ante aquellos que quieren sembrar el caos en nuestro país”, expresó, agradeciendo el esfuerzo y la valentía de quienes participaron en la operación. Esta acción forma parte de una estrategia para devolver la seguridad y tranquilidad en Barranquilla y en el país, centrada en enfrentar a quienes han querido imponer su ley a través de la violencia y el miedo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron capturadas durante la Operación Blindaje en Barranquilla?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, durante la Operación Blindaje se realizaron 56 capturas, divididas en 28 en flagrancia y 28 mediante orden judicial. Estos arrestos se relacionaron con delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio.

¿Qué grupos criminales fueron impactados en la Operación Blindaje en Barranquilla?

Según la información oficial proporcionada por el presidente De la Espriella, la operación logró la captura de jefes pertenecientes a grupos como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Fresco y Los Porteños, estructuras que han sido señaladas por su impacto en la seguridad de la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.