Por: EL PILON SA

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El reconocido empresario Fuad Char Abdala manifestó recientemente su apoyo a una ambiciosa propuesta que plantea fortalecer la conexión ferroviaria entre los océanos Atlántico y Pacífico. La idea consiste en diseñar una ruta férrea que partiría desde La Guajira y atravesaría importantes ciudades de la región Caribe colombiana, como Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Montería, con la posibilidad de llegar hasta territorio panameño. De acuerdo con las declaraciones de Char, su objetivo es promover un nuevo canal que facilite la comunicación entre los dos océanos, lo cual representaría un salto significativo en materia de integración y conectividad para el norte del país.

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Esta iniciativa se alinea con los intereses de diferentes sectores empresariales y gubernamentales en potenciar el desarrollo infraestructural de la Costa Caribe. Fuad Char, conocido por ser el mayor accionista del Junior de Barranquilla y figura destacada en la vida empresarial de Barranquilla y la región, lidera empresas emblemáticas como Supertiendas Olímpica, Banco Serfinanza y Organización Radial Olímpica. Estas compañías tienen presencia relevante en el comercio, las finanzas y los medios de comunicación, lo que resalta la influencia que ejerce Char en el tejido productivo del país.

La familia Char mantiene una relación cercana con el presidente Abelardo De La Espriella, en un contexto donde el Gobierno ha mostrado interés por avanzar en proyectos férreos que consoliden la conectividad del Caribe. La propuesta de Fuad Char va más allá de los planes actuales, considerando la posibilidad de extender el trazado hasta Panamá. Sin embargo, por ahora, no existen datos oficiales sobre presupuesto, cronograma de ejecución o estudios técnicos que permitan evaluar su viabilidad. Como informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), actualmente solo existe en fase de estructuración el corredor Atlántico-La Guajira, cuyo objetivo es integrar a La Guajira al sistema férreo del Atlántico. Para este fin, la ANI tiene previstos estudios de prefactibilidad valorados en $11.485 millones, pero este proceso no implica por sí solo la extensión internacional planteada por Char.

Por el momento, realizar esta conexión ferroviaria internacional requerirá definir múltiples aspectos como el trazado del recorrido, la forma de financiación y los requisitos técnicos, ambientales y jurídicos. Aunque de llegar a concretarse, ciudades como Valledupar podrían ser parte de un corredor con repercusión internacional, no existe aún información concluyente sobre la factibilidad real del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la propuesta de conexión ferroviaria entre La Guajira y Panamá según Fuad Char?

De acuerdo con las declaraciones de Fuad Char, la propuesta considera una ruta que comenzaría en La Guajira y atravesaría ciudades como Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Montería, con el fin de conectar los océanos Atlántico y Pacífico y llegar hasta Panamá. Esta idea busca fortalecer la integración y la conectividad del Caribe, aunque aún no se ha definido su viabilidad técnica, financiera o ambiental, ni existe un cronograma oficial para su ejecución.

¿Cuál es el estado actual del corredor férreo Atlántico-La Guajira y quién lo está estructurando?

El corredor férreo Atlántico-La Guajira está en fase de estudios de prefactibilidad, impulsados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La inversión prevista para la consultoría de este estudio es de $11.485 millones y busca integrar a La Guajira dentro del sistema férreo del Atlántico. Este corredor no contempla, por ahora, la extensión de la línea férrea hacia la frontera con Panamá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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