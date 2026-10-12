Por: El Espectador

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Un nuevo hecho de violencia enluta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras el ataque perpetrado en la noche del lunes 12 de octubre contra el dragoneante Bryan Rangel Saavedra. Según la información disponible, el funcionario fue agredido con arma de fuego cuando, después de culminar su turno en la Cárcel Modelo de Cúcuta, Norte de Santander, se encontraba abasteciendo su vehículo en una estación de servicio en el barrio Prados del Este. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar para verificar lo sucedido y confirmar la identidad de la víctima, de acuerdo con reportes citados por CORPADES en X.

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Este suceso se suma a otro de similar gravedad ocurrido durante el fin de semana, en el que dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, Atlántico, fueron atacados en las afueras del centro penitenciario por hombres armados. Los funcionarios heridos tuvieron que ser trasladados de inmediato a un centro asistencial. Estos atentados, ocurridos en un mismo fin de semana, han encendido las alarmas sobre la seguridad de los empleados del sistema penitenciario en el país.

En la misma noche del ataque a Rangel Saavedra, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la captura de Juliánis Paola Altamar Medina, alias "Lucía", en el barrio Caribe Verde de Barranquilla. Según reveló De la Espriella, esta mujer es señalada de coordinar y financiar la estructura criminal conocida como Los Pepes, además de estar relacionada sentimentalmente con alias “Gomelo”, hombre de confianza del cabecilla Digno Palomino. Alias “Lucía” habría tenido un presunto papel clave en el atentado contra los dragoneantes de El Bosque, lo cual se investiga de manera prioritaria. Durante su captura, las autoridades incautaron un teléfono y hallaron panfletos que presentaban un formato utilizado previamente para intimidar a guardianes penitenciarios, según el propio mandatario en X.

El Ministerio de Justicia expresó recientemente su preocupación por la creciente ola de violencia que afrontan los funcionarios del Inpec, relacionada con las órdenes de traslado de jefes criminales a cárceles de mayor seguridad. Desde esta cartera y de organizaciones de servidores penitenciarios advirtieron sobre circulares y panfletos amenazantes, e incluso confirmaron que tanto el presidente De la Espriella como el ministro Iván Cancino han sido igualmente objeto de intimidaciones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió verificar la autenticidad de estas amenazas y adoptar medidas de protección urgente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tienen los ataques recientes a funcionarios del Inpec en Colombia?

Los ataques a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han generado un ambiente de preocupación en el sector justicia y seguridad, especialmente ante los recientes atentados en Cúcuta y Barranquilla, que han obligado a las autoridades a reforzar medidas y a investigar posibles vínculos con estructuras criminales como Los Pepes.

¿Qué es el "plan pistola" que mencionan los funcionarios del Inpec?

El término "plan pistola" hace referencia a amenazas específicas que circulan en panfletos dirigidos contra funcionarios del Inpec, alertando sobre la posibilidad de ataques premeditados en su contra, lo que ha motivado pronunciamientos de entidades como la Defensoría del Pueblo y exigencias de mayor protección para ese personal público.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.