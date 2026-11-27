Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Alcaldía Local de Tunjuelito promueve una iniciativa destinada a reconocer y resaltar la diversidad, así como a consolidar espacios de respeto, encuentro y participación para todas las personas. Como parte de esta labor, se invita a la comunidad a participar en dos eventos clave durante este fin de semana: la Gala de Presentación y el Reinado Mujer T de Tunjuelito 2026, según información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito. Esta agenda cultural busca exaltar los talentos, experiencias y el liderazgo de las mujeres trans de la localidad, fomentando un ambiente inclusivo y plural.

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El propósito principal del encuentro es generar oportunidades para la visibilización y el diálogo ciudadano, elementos considerados esenciales para el fortalecimiento de una comunidad más incluyente. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Local, estas jornadas están diseñadas para respaldar el respeto y el reconocimiento de la diversidad en el territorio. La programación abierta al público contempla dos acciones centrales. La primera de ellas es la Gala de Presentación, programada para el viernes 27 de noviembre desde las 6:00 p. m. en la Casa de la Cultura de Tunjuelito. En este espacio, las participantes tendrán la oportunidad de compartir sus trayectorias personales, capacidades artísticas y propuestas enfocadas en el trabajo comunitario.

La segunda jornada, el Reinado Mujer T de Tunjuelito, se realizará el sábado 28 de noviembre a partir de las 2:00 p. m. en la Cinemateca del Centro Felicidad El Tunal (CEFE). Este evento simbólico representa una celebración de la identidad y cultura de las mujeres trans, así como de su aporte como lideresas dentro de la localidad.

Según palabras de la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, “la verdadera inclusión se construye abriendo más espacios de encuentro, participación y expresión para toda la comunidad”. Así, la administración local reitera su invitación a vecinos, familias y colectivos culturales para que se sumen, asistan y respalden estas expresiones diversas, reconociendo el valor de la convivencia y el respeto en la vida cotidiana del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades conforman la Gala de Presentación y el Reinado Mujer T de Tunjuelito?

La agenda cultural contempla la Gala de Presentación, donde las mujeres trans participantes compartirán sus historias, capacidades artísticas y propuestas comunitarias, y el Reinado Mujer T de Tunjuelito, que celebrará la identidad, cultura y liderazgo femenino diverso.

¿Cuál es la importancia de la visibilización en los espacios culturales organizados por la Alcaldía Local de Tunjuelito?

Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, estos espacios permiten el diálogo ciudadano, fortalecen la convivencia y promueven el respeto y el reconocimiento de la diversidad en la localidad, haciendo de la inclusión un principio fundamental para el desarrollo de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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