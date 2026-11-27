Por: Portal Bogotá

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La temporada navideña en Bogotá se inaugura con la icónica Caravana Navideña de Coca-Cola, programada para el domingo 29 de noviembre de 2026. Según la información publicada por el portal Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, este evento transformará las calles en un escenario festivo gracias a la presencia de personajes alusivos a la Navidad, camiones ornamentados con luces y música típica de fin de año. La propuesta hace parte de una iniciativa de la conocida marca de bebidas, que busca sorprender a ciudadanos y visitantes por igual con espectáculos móviles y experiencias visuales y musicales que anuncian oficialmente el inicio de las festividades en la capital.

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El recorrido de la Caravana Navideña dará inicio a las 6:00 p. m. en el Parque el Tunal, específicamente en la avenida Boyacá con carrera 24, y culminará en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en la calle 170. Durante su trayecto, la caravana atravesará reconocidas zonas de Bogotá como Tunjuelito, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén y Suba. Entre los puntos y horarios destacados se encuentran paradas en la avenida Primero de Mayo, calle 26, Teusaquillo, avenida carrera Séptima y calle 134, otorgando así oportunidades a diversas localidades para disfrutar del espectáculo según lo detallado por la publicación de Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), cita la misma fuente, recomendó a quienes asistan al evento mantenerse en los andenes, no invadir la calzada ni acercarse demasiado a los camiones, y estar atentos a niñas y niños en todo momento. Además, para quienes circularán por la capital durante el evento, la entidad sugiere planificar los desplazamientos con antelación, respetar las señales de tránsito y mantenerse atentos a indicaciones de las autoridades. Aunque no habrá cierres viales, se advierte que algunas rutas TransMiZonales del sistema TransMilenio podrían experimentar retrasos, por lo cual se invita a planear los viajes mediante la aplicación oficial TransMiApp.

Las recomendaciones de seguridad y movilidad se reafirman en una publicación de la SDM en la red social X, donde se destaca que disfrutar del espectáculo solo es posible si se prioriza la integridad y vida de las personas asistentes. Este evento es independiente de la agenda cultural formal de Bogotá, pero se constituye como uno de los encuentros más esperados para el público de diversas edades durante la Navidad.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ruta sigue la Caravana Navideña de Coca-Cola en Bogotá 2026?

La Caravana Navideña de Coca-Cola en Bogotá para 2026 inicia en el Parque el Tunal y recorre la ciudad pasando por la avenida Boyacá, avenida Primero de Mayo, calle 26, Teusaquillo, avenida carrera Séptima y calle 134, para finalizar en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Cada parada cuenta con ambientación musical y decoraciones especiales, permitiendo que habitantes de diferentes localidades disfruten del espectáculo en horario establecido entre las 6:00 p. m. y las 10:40 p. m.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad para asistir a la Caravana Navideña?

La Secretaría Distrital de Movilidad aconseja permanecer en los andenes, mantener distancia segura de los camiones, vigilar a las niñas y niños, no invadir la calzada para tomar fotos o videos y, si se va a circular por la ciudad, programar los recorridos con anticipación, respetar las señales de tránsito y estar atento a posibles retrasos en el sistema TransMilenio durante el desarrollo del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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