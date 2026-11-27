Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida como un espacio de convergencia de territorios, culturas y memorias diversas, será nuevamente el epicentro de uno de los eventos más destacados del panorama audiovisual: la edición 24 de BOGOSHORTS, el festival internacional de cortometrajes que se llevará a cabo del 1 al 8 de diciembre de 2026. Según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, este festival ha consolidado su reputación como una de las mayores plataformas de exhibición y promoción de cortometrajes a nivel mundial, siendo calificador para importantes galardones como los Premios Óscar, los Premios Goya y los Premios Macondo.

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La edición de 2026 destacará bajo el concepto "Tantas estrellas como destinos", abriendo un abanico de posibilidades creativas y experiencias para el público. Más de 300 cortometrajes serán exhibidos en más de 20 puntos de la ciudad, y se programarán competencias oficiales con al menos 170 obras. De acuerdo con la información oficial, BOGOSHORTS no es solo una muestra cinematográfica; es también un nodo fundamental para el desarrollo y visibilización de nuevos talentos, así como para el fortalecimiento de la industria audiovisual en Colombia y la región.

Entre las temáticas curatoriales que enriquecerán la agenda de este año, se destacan espacios dedicados a obras emblemáticas como ‘Metrópolis’, de Fritz Lang, junto con el universo creativo de Marjane Satrapi, autora de ‘Persépolis’. Así mismo, se celebrarán los 40 años de la reconocida película ‘Aliens’, de James Cameron, habrá una nueva Noche Frankenstein y un homenaje especial a Jairo Pinilla, figura central del cine fantástico colombiano. El festival trasciende la pantalla para articular propuestas que incluyen música, artes visuales, gastronomía y formación, subrayando su dimensión cultural y su impacto en la vida de la ciudad.

Parte fundamental del evento es el BFM – BOGOSHORTS Film Market. Esta iniciativa cumple diez años consolidándose como espacio esencial de impulso para la industria de los cortometrajes. A través de su Incubadora BFM, ha respaldado la producción de más de 13 cortometrajes y acompañado más de 300 proyectos, con una tasa de realización que supera el 70 %, según la información proporcionada por la organización. De esta manera, el festival refuerza su papel como motor de innovación y crecimiento para narrativas audiovisuales emergentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades y escenarios ofrece la edición 24 de BOGOSHORTS en Bogotá?

En la edición 24 de BOGOSHORTS, Bogotá albergará más de 300 cortometrajes en más de 20 espacios en la ciudad, incluyendo exhibiciones, competencias oficiales, encuentros con cineastas, exposiciones, conciertos y experiencias gastronómicas. Además, el festival organiza actividades de música, artes visuales, gastronomía y espacios de formación, ampliando así la presencia del cortometraje en la oferta cultural bogotana.

¿Cuál es el papel del BFM – BOGOSHORTS Film Market en el fortalecimiento de la industria audiovisual?

El BFM – BOGOSHORTS Film Market es la plataforma de la industria dentro del festival, dedicada al impulso de cortometrajes y talentos emergentes. Desde su creación, este espacio ha contribuido a financiar y producir más de 13 cortometrajes y ha apoyado más de 300 proyectos a través de su Incubadora, con una tasa de realización superior al 70 %, lo que evidencia su impacto positivo en el desarrollo del sector audiovisual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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