Por: Noticiero 90 minutos

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El Cascanueces, uno de los ballets más icónicos de la Navidad, no siempre disfrutó del éxito y la popularidad que actualmente ostenta. De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, sus primeras funciones no lograron conquistar a la crítica ni al público, pero con el paso del tiempo su magia logró sobreponerse y convertirse en la favorita de la temporada decembrina. Esta obra se estrenó en Rusia en 1892 y toma su inspiración de un cuento alemán. La trama sigue a Clara, una niña que recibe un cascanueces como obsequio en Nochebuena. A partir de ese momento, los juguetes cobran vida y se inicia una aventura en la que aparecen personajes como el Rey de los Ratones y que concluye en un reino de dulces lleno de fantasía.

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El montaje de El Cascanueces requiere una preparación meticulosa por parte de los bailarines. Meses antes de salir al escenario, el elenco inicia con clases y extensos ensayos. Para Rosminy Pamela Ramírez, profesora de ballet citada por Noticiero 90 Minutos, el proceso comienza aprendiendo la coreografía, escuchando la música y estudiando tanto los personajes como la historia. Solo así, cada intérprete logra impregnar sentido y emoción a su rol. La docente subrayó además que una vez dominados los pasos técnicos, la clave está en ensayar repetidamente, puliendo los detalles para lograr que todo resulte “perfecto, maravilloso”.

En palabras de la profesora Ramírez, el mensaje de la obra es central en su valor artístico y emocional. A través de la danza, los intérpretes buscan transmitir sentimientos como esperanza, amor y ternura, valores estrechamente ligados a la Navidad. Por esta razón, El Cascanueces se convierte también en una puerta para acercar tanto a las familias como a nuevos públicos al mundo del ballet.

Llevar este ballet a escena no es sencillo. La temporada navideña suele implicar varias funciones seguidas, lo que exige mantener la disciplina técnica y la energía en cada presentación. A esto se suma la complejidad de las coreografías, los cambios de ritmo y los movimientos coordinados del cuerpo de baile, junto con la necesidad de adaptarse a escenografías y cambios de vestuario sin perder la esencia de cada personaje. Un valor adicional de la obra reside en reunir sobre el escenario tanto a niños que inician su formación como a bailarines profesionales, lo que la convierte en un espacio de aprendizaje compartido.

A pesar de un debut poco exitoso, el tiempo le otorgó a El Cascanueces su estatus de tradición, especialmente en Estados Unidos, donde en el siglo XX se consolidó como parte fundamental de las celebraciones decembrinas. Hoy, su música y sus escenas siguen invitando a las familias a vivir la fantasía del ballet, demostrando el poder de la disciplina, la imaginación y la tradición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se considera que El Cascanueces representa la Navidad?

El Cascanueces se relaciona con la Navidad principalmente por el contexto de su historia, que inicia precisamente en Nochebuena. Además, los valores y sentimientos que transmite —como amor, esperanza y ternura— se asocian con el espíritu navideño. Según lo mencionado por la profesora Rosminy Pamela Ramírez en Noticiero 90 Minutos, la obra conecta de manera especial con el público en esta época, convirtiéndose en una tradición anual para muchas familias.

¿Cómo se preparan los bailarines para interpretar El Cascanueces en la temporada navideña?

La preparación de los bailarines para El Cascanueces comienza meses antes de las funciones. De acuerdo con la docente Ramírez, los artistas deben aprender la coreografía, comprender la música y estudiar tanto los personajes como la historia. Tras adquirir los fundamentos técnicos, el trabajo se enfoca en intensos ensayos para lograr una presentación impecable, todo sin perder la vitalidad y emoción en cada función de la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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