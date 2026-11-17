Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

Estonia tomó la decisión de cerrar su frontera con Rusia a partir del 1 de diciembre, después de un intento de sabotaje contra una fábrica de drones en el norte del país, ocurrido el 14 de noviembre. El gobierno estonio, encabezado por el primer ministro Kristen Michal y el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, justificó la medida argumentando que reduce la capacidad de Rusia —y de su servicio de inteligencia militar GRU— para realizar actividades hostiles en territorio estonio. La decisión fue comunicada oficialmente, según France 24, destacando que “los ataques contra el sector de la defensa y el armamento son inaceptables”.

Sigue a PULZO en Discover

El contexto inmediato está marcado por acusaciones reiteradas de Estonia a los servicios secretos rusos. En agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya había convocado al encargado de negocios de Rusia tras otro intento de sabotaje. Estos episodios son interpretados como parte de una guerra híbrida. La guerra híbrida es una estrategia de agresión no convencional, que combina ataques informáticos, sabotajes y otras formas de desestabilización sin recurrir a un conflicto militar abierto. De acuerdo con el análisis del Centro de Integridad Democrática en Austria y la Universidad de Defensa de Suecia, los servicios de inteligencia rusos como el GRU, el SVR y el FSB ya no dependen solo de agentes nacionales; han “uberizado” sus operaciones, es decir, delegan tareas a individuos con poca o ninguna conexión directa con Rusia, reclutados incluso por internet y pagados con criptomonedas.

Expertos consultados, como Anton Shekhovtsov y Elena Grossfeld, advierten que la eficacia del cierre fronterizo es limitada. En el caso del intento de sabotaje de noviembre, los presuntos responsables eran residentes de Letonia y no cruzaron la frontera rusa. Además, las operaciones rusas han empleado rutas indirectas a través de otros países, y mantienen conexiones con el crimen organizado europeo, como lo demostró el ataque a una estación de enlace de Starlink en Polonia.

Si bien el cierre fronterizo tiene una clara carga política interna, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2027, sus implicaciones prácticas son cuestionadas por los analistas. Grossfeld señala que afectará a los ciudadanos estonios con vínculos personales o comerciales con Rusia, y solo dificultará, pero no impedirá, las actividades ilegales rusas. El cierre se considera así un gesto de firmeza política frente a la amenaza, aunque la verdadera eficacia reside, posiblemente, en reforzar la cooperación internacional en inteligencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estonia cerró su frontera con Rusia tras el intento de sabotaje en la fábrica de drones?

Estonia decidió cerrar su frontera con Rusia tras un intento de sabotaje a una fábrica de drones en el norte del país, atribuido a la inteligencia militar rusa GRU. Autoridades estonias justifican la medida como una forma de reducir la capacidad de Rusia para realizar actividades hostiles, enviar un mensaje de firmeza ante la injerencia extranjera y responder a ataques que podrían desestabilizar la seguridad nacional, especialmente en el contexto de su apoyo a Ucrania, según France 24.

¿Cómo afecta la guerra híbrida rusa a Estonia y a otros países europeos?

La guerra híbrida rusa utiliza estrategias como sabotaje, reclutamiento de individuos sin lazos aparentes con Rusia y el uso de mensajería online y criptomonedas para operar bajo el radar de la seguridad nacional. Estonia y otros países europeos son blancos habituales. Aunque el cierre de fronteras dificulta ciertas actividades, los expertos citados señalan que estos métodos hacen que la amenaza persista, ya que los ejecutores pueden acceder a los países objetivo por rutas indirectas o recurriendo a actores locales y redes del crimen organizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.