Por: El Espectador

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Una reciente polémica ha puesto en el centro del debate la censura de un poema de Alexandr Pushkin, considerado como el padre de la literatura moderna rusa, en libros escolares de primaria. De acuerdo con el medio Fontanka, varios padres expresaron sus quejas luego de descubrir que el poema "Noche de invierno", escrito en 1825, fue modificado en una de sus estrofas. Específicamente, se omitió la frase "Bebamos, buena amiga de mi pobre juventud, bebamos de la pena; ¿dónde está la copa?", debido a su referencia al consumo de alcohol.

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El ajuste en el poema fue realizado por los autores de uno de los manuales de literatura para primaria y tuvo lugar en 2023. Sin embargo, la modificación no fue objeto de denuncias públicas por parte de internautas sino hasta fechas recientes. Según la editorial responsable de la publicación, la decisión de abreviar el texto del poema se basó en la necesidad de cumplir con las leyes rusas, que establecen como obligatorio "evitar la información que pueda motivar el consumo de bebidas alcohólicas" en los menores de edad. Así lo indicó el servicio de prensa de la empresa citada en la publicación original.

Frente a la controversia desatada y las reacciones del público, las autoridades anunciaron que, en futuras ediciones, la versión íntegra de "Noche de invierno" será restituida plenamente, pero ahora destinada a los estudiantes de quinto curso y no a los de tercero, como venía sucediendo. "Todo tiene su tiempo y cada edad tiene su lectura", manifestó Elena Yampólskaya, consejera del presidente de Rusia para asuntos relacionados con la cultura y el arte, según informaron los medios.

Yampólskaya añadió que los nuevos manuales de literatura incluirán poemas de Pushkin en todos los niveles escolares, desde primero hasta el undécimo curso. Además, defendió la presencia constante del autor, argumentando que sus obras "no pueden ejercer una mala influencia sobre los niños".

Pushkin, nacido en 1799, representa una figura clave del Siglo de Oro de la literatura rusa, y su legado se celebra oficialmente cada 6 de junio, fecha designada como el Día de la Lengua Rusa.

¿Por qué fue censurado un poema de Alexandr Pushkin en libros escolares rusos?

La censura del poema de Pushkin se debió a la presencia de referencias al consumo de alcohol en una de sus estrofas, lo que llevó a la editorial a modificar el texto en cumplimiento de leyes rusas que buscan evitar contenidos que puedan incentivar el consumo de bebidas alcohólicas entre menores, según explicó el servicio de prensa citado por Fontanka.

¿Quién es Alexandr Pushkin y por qué es importante en la literatura rusa?

Alexandr Pushkin, nacido en 1799, es ampliamente considerado como el principal exponente del Siglo de Oro de la literatura rusa y una de las figuras más influyentes en la lengua y las letras de su país. Su relevancia es tal que el 6 de junio, fecha de su nacimiento, fue designada oficialmente como el Día de la Lengua Rusa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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