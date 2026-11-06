Por: France 24

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El acuerdo para la importación de diésel ruso a Estados Unidos, impulsado por el presidente Donald Trump en coordinación con su homólogo ruso Vladimir Putin, se enfrenta a un destino incierto mientras los petroleros involucrados modifican sus rutas lejos de los puertos estadounidenses, según información recogida por el Financial Times y France 24. El buque Agioi Fanendes, que transporta 40.000 toneladas métricas de diésel, fue presentado como la pieza central de este entendimiento, el cual fue anunciado antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, marcando un intento directo de Trump para contener la crisis de precios de los combustibles y su impacto en la inflación y el costo de vida.

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Sin embargo, a pesar del despliegue mediático e institucional, la derrota de los republicanos en los comicios dejó al acuerdo sin el respaldo político necesario. El Agioi Fanendes y otros petroleros vinculados al pacto, como el Leruo y el Talisman (este último sancionado internacionalmente), han cambiado su rumbo original y ahora se dirigen hacia destinos alternativos como Brasil o navegan a la espera de nuevas "órdenes", según datos citados por el Financial Times y declaraciones de analistas del sector marítimo como Matt Smith de Kpler. Moscú, a través de voceros como Kirill Dmitriev, ha descalificado los reportes de desvío, mientras el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, clasificó el asunto como "comercial" y evitó mayor transparencia.

La operación quedó supeditada a trabas legales en Estados Unidos, especialmente por la resistencia de gobernadores demócratas como Mikie Sherrill, quien amenazó con sanciones a los puertos que recibieran el diésel ruso. Además, la normativa estadounidense exige aprobación del Congreso para eximir sanciones sobre el petróleo ruso, algo que el decreto presidencial de Trump no garantizaba, según opositores y fuentes citadas por el FT. El poder estadual, sumado a las restricciones europeas y británicas —cuyo incumplimiento acarrea duras penalidades para bancos o aseguradoras— ha hecho inviable el cumplimiento efectivo del acuerdo.

De acuerdo con especialistas como Kevin Rowlands y Maximilian Hess, la maniobra de Trump habría tenido un fin eminentemente político, proyectando una imagen de solución rápida para calmar el mercado antes de las elecciones, más que una verdadera intención de concretar importaciones masivas de diésel ruso. Tras la victoria demócrata, el riesgo de incautación o sanciones a los buques aumentó, contribuyendo al descarte definitivo de la iniciativa. Así, tanto Washington como Moscú y la Unión Europea hallaron beneficios tácitos en el desmoronamiento del acuerdo, que se convirtió en una "ilusión" útil para influir en los mercados sin consecuencias concretas para Estados Unidos ni encender un nuevo frente de conflicto político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los petroleros rusos cambiaron de rumbo y no entregaron el diésel a Estados Unidos?

La modificación de las rutas de los petroleros rusos se explica por la combinación de presiones legales internas en Estados Unidos, especialmente por la oposición de gobernadores como Mikie Sherrill y restricciones que implican riesgos de sanciones internacionales. También influyó la derrota electoral de los republicanos, que debilitó la capacidad de Trump para garantizar la ejecución del acuerdo, y el endurecimiento de controles por parte de la Unión Europea y el Reino Unido, según análisis y reportes citados por el Financial Times y France 24.

¿Qué consecuencias tuvo el fallido acuerdo del diésel entre Trump y Putin para Estados Unidos y Europa?

El fracaso del acuerdo evitó que llegaran cargamentos de diésel ruso a puertos estadounidenses, reduciendo el potencial conflicto institucional entre la presidencia y las autoridades estatales o el Congreso. Para Europa, la incapacidad de los buques para entregar el producto en Estados Unidos representa una victoria regulatoria, ya que se impidió la elusión de sanciones económicas a Rusia, favoreciendo la consistencia de la política internacional sobre energía y sanciones.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

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El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.