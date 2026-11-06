Una colombiana de 23 años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se encontraba en un aeropuerto de San Francisco. Se trata de Paula Valentina Albornoz Hernández, quien, pese a contar con un permiso de trabajo y tener una solicitud de asilo en trámite, quedó bajo custodia de las autoridades migratorias.

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De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la detención ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando la joven se disponía a abordar un vuelo con destino a Portland, en compañía de su novio. El procedimiento tomó por sorpresa a la colombiana, quien había ingresado legalmente a territorio estadounidense en 2022.

Albornoz Hernández llegó al país con una visa que perdió su vigencia en 2023. Sin embargo, durante su permanencia en Estados Unidos adelantó un proceso para solicitar asilo, luego de argumentar que había sido víctima de violencia de género en Colombia. Su petición todavía se encontraba pendiente de respuesta por parte de las autoridades.

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Además, la joven estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos. Estas condiciones han llamado la atención sobre su caso, pues su situación migratoria incluía un proceso de protección internacional que todavía no había concluido.

Abogados presentaron recurso para buscar su liberación

Después de la detención, la colombiana fue trasladada a un centro de detención migratoria, donde permanece bajo custodia mientras avanza el procedimiento correspondiente. Frente a esta situación, sus abogados presentaron un recurso de ‘habeas corpus’, con el propósito de cuestionar su detención y buscar que pueda recuperar la libertad.

El caso también despertó reacciones en la comunidad universitaria. Compañeros de estudio y representantes de la Universidad de California en Berkeley se han sumado a las solicitudes para que las autoridades permitan su liberación, mientras se resuelve el proceso relacionado con su solicitud de asilo.

Por su parte, ICE indicó que Albornoz Hernández continuará detenida durante el desarrollo del procedimiento de deportación.

La situación de la colombiana pone sobre la mesa las dificultades que pueden enfrentar los migrantes que tienen trámites de protección pendientes en Estados Unidos. Aunque su ingreso al país fue legal y tenía una autorización laboral, su visa vencida y el proceso migratorio abierto hacen parte de las circunstancias que ahora deberán ser evaluadas por las autoridades.

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Mientras tanto, su defensa busca que se revise la legalidad de la detención y que pueda continuar su proceso en libertad.

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