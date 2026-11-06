Por: CENET

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Los precios internacionales del petróleo experimentaron un repunte significativo este jueves, tras una abrupta caída registrada el día anterior. Esta reacción se produjo luego de que los mercados asimilaran los resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos y evaluaran el posible impacto de una reducción de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. De acuerdo con cifras reportadas al cierre de la jornada, el petróleo Brent —referencia clave para Colombia— avanzó un 4,83% para ubicarse en 99,19 dólares por barril; mientras el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en Estados Unidos, subió un 3,50% hasta alcanzar 91,20 dólares por barril.

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Este rebote de los precios llega tras una fuerte corrección sufrida por ambos contratos el miércoles, cuando los inversionistas interpretaron la amplia victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato como una oportunidad para avances diplomáticos entre Washington y Teherán. Tal percepción redujo parte de la “prima de riesgo” que durante las últimas semanas se había sumado a los precios del crudo. Sin embargo, la recuperación de la jornada siguiente evidenció que el escepticismo persiste con respecto a una pronta solución en el escenario geopolítico global, especialmente en lo que respecta al conflicto con Irán.

Analistas consultados, cuyas declaraciones recoge la misma jornada, advirtieron que aún no existen acuerdos concretos que permitan anticipar una desescalada definitiva de las tensiones. John Kilduff, socio de Again Capital, indicó que “la reacción del mercado ayer fue probablemente un poco precipitada”, subrayando la incertidumbre que aún domina el entorno energético. En ese sentido, Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, argumentó que el resultado electoral solo podría tener impacto sobre las futuras negociaciones, pero aclaró: “Todavía no hay ningún acuerdo”, sugiriendo que cualquier proceso diplomático podría ser más prolongado y complejo de lo calculado inicialmente.

Por otro lado, la situación en el estrecho de Ormuz —una de las rutas esenciales para el comercio global de petróleo— continuó bajo escrutinio. De acuerdo con informes de las fuerzas armadas iraníes, habrían ocurrido incidentes que involucraron buques petroleros y un remolcador en ese corredor marítimo, aunque organismos especializados en seguridad marítima no habían corroborado tales hechos en ese momento.

A pesar del avance registrado el jueves, los precios del petróleo todavía acumulan caídas en el balance semanal. Según las cifras del mercado, el Brent mantiene un descenso cercano al 16% frente a los niveles previos a los recientes hechos políticos y geopolíticos. La evolución de la relación entre Estados Unidos e Irán, así como cualquier noticia relacionada con la seguridad en las rutas de transporte de crudo, continuará influyendo de manera decisiva en el comportamiento de los precios del petróleo durante las próximas jornadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tienen las tensiones entre Estados Unidos e Irán en los precios internacionales del petróleo?

Las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo están fuertemente condicionadas por las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, según la información reportada por el mercado y los analistas. Cualquier expectativa de avance en las negociaciones puede reducir la percepción de riesgo y, por lo tanto, influir a la baja en los precios, mientras que la persistencia de la incertidumbre tiende a provocar alzas por temor a alteraciones en el suministro.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz para los mercados petroleros?

El estrecho de Ormuz es fundamental para el comercio mundial de crudo, ya que por sus aguas transita una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo. Cualquier incidente que afecte la navegación en esa zona, como los reportados por las fuerzas armadas iraníes, puede traducirse en movimientos relevantes en los precios internacionales debido a posibles interrupciones en el suministro.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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