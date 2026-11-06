Por: CENET

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El Gobierno tomó la determinación de adelantar una auditoría integral, independiente y con enfoque forense al Fondo Nacional del Ganado, que es administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). El objetivo principal de esta acción, según anunció el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, es revisar detalladamente la manera en que se han recaudado, administrado e invertido los recursos provenientes de las cuotas de fomento ganadero y lechero, asegurando que estos dineros hayan sido empleados de acuerdo con los fines establecidos por la ley.

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Dangond explicó que este proceso de auditoría incluirá una evaluación técnica y documental minuciosa sobre las operaciones del Fondo Nacional del Ganado. Se buscará identificar posibles sobrecostos, pagos que no estén justificados, gastos sin los debidos soportes, eventuales conflictos de interés y desviaciones en el destino final de los recursos. Así lo informó el propio ministerio, que enfatiza en la vigilancia obligatoria sobre estos dineros, pertenecientes al sector ganadero y lechero.

De acuerdo con el ministro, esta auditoría no responde a señalamientos previos o acusaciones formales en contra del Fondo Nacional del Ganado, sino al deber institucional de conocer, con base en hechos verificables, cómo se han manejado estos recursos. “No partimos de acusaciones, partimos de una obligación, conocer la verdad”, aseguró Dangond durante su declaración.

En caso de que sean identificadas irregularidades durante la auditoría, el Gobierno ha dispuesto que se adoptarán todas las medidas pertinentes para recuperar los recursos comprometidos y remitir los resultados a las autoridades competentes. El ministro aclaró que, bajo ninguna circunstancia, algún tipo de administración quedará por fuera de estos procesos de revisión y que la normativa faculta al Ministerio para ejercer un control fundamental, bajo principios de independencia, transparencia y rigor técnico.

El Fondo Nacional del Ganado se financia por medio de la cuota de fomento ganadero y lechero, que son aportes destinados a fortalecer el desarrollo de estos sectores productivos. Según Dangond, la auditoría no solo garantizará la legalidad en el uso de los recursos, sino que se enfocará también en asegurar que estos, efectivamente, se traduzcan en beneficios directos para los productores, mejorando aspectos como productividad, rentabilidad y competitividad. Recalca el funcionario que los recursos de fomento no pertenecen a quienes los administran, sino a quienes producen, y deben ser empleados exclusivamente para fortalecer el sector involucrado.

Hasta ahora, el Ministerio no ha señalado hallazgos concretos ni ha mencionado nombres de posibles responsables. La auditoría buscará obtener pruebas claras sobre el manejo de los recursos y si su utilización se ha ceñido a la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo Nacional del Ganado y para qué sirven sus recursos?

El Fondo Nacional del Ganado es una entidad que gestiona recursos provenientes de las cuotas de fomento ganadero y lechero, los cuales son aportes dirigidos a promover y fortalecer el desarrollo de la ganadería y la lechería en el país. Estos dineros, según lo señaló el Ministerio de Agricultura, deben destinarse exclusivamente a iniciativas que beneficien a los productores y mejoren la productividad y competitividad del sector.

¿Por qué el Gobierno ordenó una auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado?

La decisión de realizar una auditoría forense responde a la necesidad de verificar técnicamente cómo han sido recaudados, administrados e invertidos los recursos del Fondo Nacional del Ganado. De acuerdo con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, el propósito no es investigar a partir de acusaciones, sino cumplir con el deber de garantizar la transparencia y legalidad en la administración de estos fondos y asegurar que cada peso beneficie al sector ganadero y lechero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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