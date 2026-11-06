Por: CENET

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El Gobierno Nacional informó avances importantes en la gestión de recursos financieros por cerca de $1 billón, destinados a impulsar un ambicioso plan de modernización tecnológica del sistema aeronáutico colombiano. Este anuncio, realizado un día después de una falla técnica que impactó de manera significativa las operaciones del Centro de Control de Bogotá, ha puesto en primer plano la urgencia de renovar la infraestructura aérea del país. De acuerdo con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, la administración adelanta gestiones para formalizar un crédito por US$300 millones con la CAF, entidad financiera internacional, cuyos fondos estarían orientados principalmente al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y a la mejora de los sistemas de seguridad aérea.

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Según lo divulgado, se espera que la financiación quede formalizada en las próximas semanas. Con ello, el plan de modernización tecnológica iniciaría en diciembre y se prolongaría hasta 2030. La estrategia incluye la intervención de 67 estaciones aeronáuticas y la actualización de equipos asociados a control, vigilancia, navegación y comunicaciones. El comunicado oficial, citado por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, enfatiza que el sistema aeronáutico colombiano enfrenta un marcado rezago tecnológico, caracterizado por la presencia de equipos antiguos y deficiencias en mantenimiento preventivo, lo que hace indispensable una intervención rápida para dotar de mejores herramientas a los controladores aéreos.

Dentro de las inversiones concretas, se destacan $300.000 millones destinados a modernizar centros de control y salas radar en ciudades clave como Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés. Además, se asignarán $350.000 millones para intervenir 12 sistemas radar y $22.000 millones para adquirir 15 sistemas de vigilancia adicionales que permitirán mejorar el seguimiento de las aeronaves. El plan también destina $42.000 millones a la renovación de radioayudas utilizadas en navegación aérea y $100.000 millones para ampliar y actualizar los sistemas de comunicaciones aeronáuticas en distintas regiones, incluida la capital.

El anuncio ocurre en el contexto de la contingencia reportada el 4 de noviembre en el Centro de Control de Bogotá. Según la Aeronáutica Civil, la situación llevó a cancelar 79 vuelos y demorar 97 más, afectando a pasajeros en todo el país. La entidad confirmó que el servicio ya fue restablecido y opera bajo vigilancia técnica constante, mientras se adelantan acciones complementarias de soporte y mantenimiento. Así, el Gobierno enmarca estas inversiones como parte de una estrategia urgente para superar un rezago tecnológico que ha tenido consecuencias directas en la operación cotidiana del tráfico aéreo colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo busca el Gobierno colombiano modernizar el sistema aeronáutico tras la reciente falla técnica?

El Gobierno colombiano planea una modernización del sistema aeronáutico a través de la gestión de una financiación cercana a $1 billón, principalmente mediante un crédito con la CAF por US$300 millones, según el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil. El plan incluye intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas, actualización de equipos de control, vigilancia, navegación y comunicaciones, así como inversiones en centros de control, sistemas radar y vigilancia, todo esto orientado a mejorar tanto la seguridad como la eficiencia operacional.

¿Qué impacto tuvo la reciente falla técnica en el Centro de Control de Bogotá y cómo responde la Aeronáutica Civil?

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la falla técnica del 4 de noviembre en el Centro de Control de Bogotá obligó a cancelar 79 vuelos y causó demoras en 97 más, afectando a numerosos pasajeros en distintas terminales del país. La entidad indicó que el servicio fue restablecido y que actualmente se mantiene bajo monitoreo técnico permanente, mientras se implementan acciones de soporte y mantenimiento en el marco del proceso de modernización tecnológica proyectado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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