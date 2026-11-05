Por: El Espectador

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El debate por el proyecto de ley de ajuste fiscal propuesto por el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, ha puesto al partido Centro Democrático en una encrucijada política. De acuerdo con El Espectador, la bancada —actualmente declarada como de Gobierno— se reunió para analizar a fondo el alcance de esta iniciativa, que incluye el aumento de impuestos y un recorte en la estructura estatal. La propuesta, que ya despierta polémicas internas, no ha sido bien recibida por varios congresistas del partido, quienes consideran que las medidas planteadas no son suficientes o, incluso, podrían optar por presentar un proyecto alternativo.

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El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, manifestó tras la reunión que, si bien reconocen la gravedad de la situación económica del país, el partido no está dispuesto a aceptar sin condiciones el texto presentado. Uribe subrayó que desde hace cuatro años la colectividad venía advirtiendo sobre estos problemas y que es momento de buscar soluciones 'aquí', explorando alternativas como un ajuste al proyecto original o la sustitución por una reforma más estructural.

Las discusiones con el Ejecutivo recién comienzan, ya que Uribe y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, sostuvieron su primera conversación telefónica. Sin embargo, la bancada insiste en que aún no se ha tomado una decisión definitiva y esperan una segunda cita para definir la postura final. Entre los principales reparos está el incremento de impuestos, que no consideran negociable, sumado a la percepción de que el recorte estatal propuesto es insuficiente.

Durante el encuentro del partido, también se escucharon voces expertas para enriquecer el análisis. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señaló que el problema central de Colombia radica en el gasto público, más que en los ingresos. Según Junco, "cada vez que hacemos una reforma tributaria, el aumento del recaudo es diminuto. La solución no está en más impuestos". Por su parte, Santiago Pardo, especialista en economía, alertó sobre los riesgos para la estabilidad fiscal causados por el alto endeudamiento y un bajo ritmo de crecimiento económico. Pardo enfatizó la necesidad de ajustar el gasto, combatir la evasión y el contrabando, además de buscar dinamizar la economía, con la meta de crecer al 7 %, no al 2 %.

La resolución del partido y el destino del proyecto dependen ahora de las negociaciones entre el Gobierno y la bancada, que resulta clave para asegurar mayorías en el Congreso y la aprobación de la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone el proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley impulsado por Abelardo de la Espriella plantea aumentar los impuestos y recortar el tamaño del Estado como medidas principales de ajuste fiscal. Sin embargo, estos puntos han generado resistencias internas, especialmente en el Centro Democrático, donde una parte de la bancada los considera insuficientes o inadecuados.

¿Por qué algunos miembros del Centro Democrático proponen un contraproyecto al ajuste fiscal?

De acuerdo con El Espectador, varios congresistas del Centro Democrático no comparten plenamente el enfoque del proyecto presentado, en particular por las propuestas de aumentar impuestos y el escaso alcance en el recorte al Estado. Por esta razón, contemplan formular un proyecto alternativo que implique reformas de carácter más estructural, atendiendo tanto a las advertencias internas como a las opiniones de expertos convocados por el partido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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