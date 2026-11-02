Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta, a partir de este lunes, un periodo decisivo en el Congreso para sacar adelante un paquete de iniciativas fundamentales, cuyo éxito depende del trabajo del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. Durante las próximas seis semanas, el Ejecutivo debe consolidar un bloque mayoritario que permita la aprobación de proyectos clave como la ley de sometimiento, la ley de rescate fiscal y un estatuto antiterrorista que aún no ha sido presentado formalmente en el Capitolio, como reportó El Espectador.

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La ley de sometimiento representa la primera gran prueba para Ordóñez. Este proyecto ya superó los primeros debates en las comisiones primeras de Senado y Cámara, bajo la gestión anterior de Rodrigo Lara en la cartera Política, y también avanzó en la plenaria del Senado a cargo del ministro de Justicia, Iván Cancino. Sin embargo, los tiempos son ajustados: la aprobación definitiva debe lograrse este martes. El temor del Ejecutivo es que una falta de conciliación, como ocurrió con el presupuesto de 2027, obligue a utilizar un decreto y reiniciar el trámite desde cero, lo que implicaría un extenso proceso y desgaste político. Es importante señalar que este proyecto busca poner fin a la política de “paz total” que caracterizó al gobierno de Gustavo Petro.

En torno a esta ley, la oposición ha expresado preocupación principalmente por disposiciones que darían mayor flexibilidad a delitos como el testaferrato y el narcotráfico. Sin embargo, en la última sesión del Senado, el gobierno contó con mayoría a favor, aunque cuatro congresistas del Pacto Histórico se abstuvieron de romper el quórum permaneciendo en sala, pese a votar en contra.

Contraste significativo ofrece el debate de la ley de rescate fiscal, que incluye tanto recortes en el Estado como incrementos en impuestos, entre ellos el IVA al 19 % para cigarrillos, alcohol, productos de la canasta básica y vehículos híbridos. Esta medida ha sido rechazada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y causa divisiones en partidos como Centro Democrático y el Partido Conservador, que convocarán a sus bancadas para definir posturas. En la bancada liberal, el senador Héctor Olimpo plantea que debe priorizarse la revisión de beneficios tributarios antes que aumentar la carga sobre la clase media. Según El Espectador, la oposición comparte la crítica sobre el impacto negativo a los sectores populares y beneficios a las empresas.

Por último, el estatuto antiterrorista llegará al Congreso con reservas previas de la Corte Suprema, lo que augura posibles divisiones. Otros proyectos económicos también avanzan con lentitud, evidenciando el ambiente tenso y complejo que rodea las iniciativas del gobierno en esta etapa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo vence el plazo para aprobar la ley de sometimiento en el Congreso?

El plazo máximo para que la ley de sometimiento sea aprobada en el Congreso es este mismo martes, según lo informado por El Espectador. Si no se logra la conciliación entre las dos cámaras en ese periodo, el Ejecutivo se vería en la obligación de reiniciar el proceso legislativo, lo que implicaría un desgaste político adicional y retrasaría la entrada en vigencia de la norma.

¿En qué consiste el proyecto de rescate fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, el proyecto de rescate fiscal supone una reducción de gastos en el Estado y un ajuste de las finanzas nacionales, aspectos que generan consenso en el Congreso. No obstante, la controversia surge por el incremento de impuestos como el IVA al 19 % en productos básicos, cigarrillos, alcohol y vehículos híbridos, así como modificaciones en la tributación, lo que ha provocado la oposición de múltiples bancadas por su impacto en la población y el desacuerdo sobre su enfoque.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.