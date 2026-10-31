Por: El Espectador

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El reciente proyecto de rescate fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella ha provocado un fuerte debate en el Congreso, dejando en evidencia profundas divisiones dentro del oficialismo y tensiones con las bancadas aliadas. Esta iniciativa, que busca recaudar aproximadamente COP 44 billones y promover un ajuste en el gasto estatal, también contempla incrementos en diversas áreas, generando preocupación y rechazo en distintos sectores políticos, según informaron medios como El Espectador.

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Desde la llegada de la propuesta, el mensaje predominante de los congresistas ha sido la negativa a incrementos tributarios, con el argumento de proteger a la ciudadanía de nuevas cargas fiscales. El Centro Democrático, bajo el liderazgo del presidente del Senado, Honorio Henríquez, ha manifestado su rechazo casi por unanimidad al incremento de impuestos. Henríquez recalcó que “los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”, mientras que la senadora María Clara Posada advirtió sobre los impactos negativos para la clase media, afirmando que su colectividad resistirá cualquier reforma que implique mayor presión tributaria sobre las familias.

Otros integrantes del mismo partido, como Juan Caicedo, Hernán Cadavid y Zandra Bernal, han compartido la postura de que “el cinturón se lo tiene que apretar el Estado y no los colombianos”, enfatizando que las relaciones entre el Ejecutivo y el oficialismo podrían deteriorarse si el tema tributario no se maneja con cautela.

Sin embargo, la preocupación no se limita a la bancada uribista. Desde Salvación Nacional, partido cercano al Gobierno, la senadora Sara Castellanos señaló que “que el Estado se ajuste el cinturón, no la gente”, y expresó su desacuerdo con propuestas como gravar alimentos básicos y aumentar las cargas a la clase media. Aun así, rescató elementos positivos del proyecto, como el compromiso por reducir la burocracia y devolver el impuesto al valor agregado (IVA) a hogares vulnerables.

Por su parte, Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, atribuyó la crisis actual a la administración pasada y respaldó la totalidad de la propuesta, considerando el proceso de devolución del IVA como histórico. Dentro de Cambio Radical, el representante Julio César Triana ha propuesto revisar medidas como el IVA del 19 % en alimentos básicos y mayores aportes a salud, respaldando sí la política de austeridad y planteando modificaciones que mitiguen los efectos sobre trabajadores y campesinos.

Finalmente, Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador, aseguró que se realizará un análisis riguroso del proyecto para evitar impactos negativos sobre las finanzas de los colombianos y que presentarán sugerencias al gobierno nacional. Este contexto complejiza el trámite del proyecto en el Legislativo y plantea desafíos significativos para el oficialismo y la gestión del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios propone el proyecto de rescate fiscal de De la Espriella?

El proyecto de rescate fiscal impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella busca recaudar alrededor de COP 44 billones mediante la ampliación de algunos impuestos, como el IVA a ciertos productos, y nuevas medidas de austeridad estatal. Incluye la reducción de nómina y contratistas, eliminación de propaganda oficial, una restricción más fuerte al gasto fiscal y la devolución del IVA a familias pobres. La combinación de recortes y nuevos impuestos genera tanto apoyo como críticas en el Congreso, según declaraciones recogidas por El Espectador.

¿Cuáles son las principales críticas de los partidos políticos al aumento de impuestos en Colombia?

Las principales críticas al aumento de impuestos, expuestas por partidos como Centro Democrático y Salvación Nacional, se centran en que la carga tributaria recaería sobre las familias de clase media, campesinos y pequeños comerciantes. Los congresistas sostienen que el Estado debe priorizar ajustes internos antes de imponer nuevos gravámenes a la ciudadanía, y advierten que esto podría agravar la brecha con el Gobierno. Asimismo, partidos como Cambio Radical y Conservador exigen revisiones al articulado para evitar que el ajuste fiscal perjudique a los sectores más vulnerables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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