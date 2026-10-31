Por: VALORA ANALITIK

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La tasa de desempleo de Bogotá se ubicó en 7,6 % durante el trimestre julio-septiembre de 2026, mientras que la ciudad sumó cerca de 70.000 nuevos ocupados frente al mismo periodo de 2025.

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De acuerdo con las cifras divulgadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el indicador registró una reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al tercer trimestre del año pasado, cuando se situó en 8,1 %.

En total, la población desempleada pasó de 378.807 personas en julio-septiembre de 2025 a 362.882 en el mismo periodo de 2026. Esto significa que 15.925 personas salieron del desempleo, una disminución anual de 4,2 %.

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Por su parte, el número de personas ocupadas llegó a 4.390.744, lo que representó un incremento de 69.815 trabajadores frente a los 4.320.928 registrados un año atrás.

“Es importante destacar que la ciudad no solo redujo el número de personas desempleadas, sino que también amplió su población ocupada, en un contexto en el que más personas hacen parte de la fuerza de trabajo”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.

Comercio lideró la generación de empleo en Bogotá

Tres actividades económicas impulsaron principalmente el crecimiento de la ocupación en la capital. Comercio y reparación de vehículos encabezó la lista, con 136.178 ocupados adicionales.

Le siguieron administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, sectores que sumaron 44.055 personas ocupadas, y transporte y almacenamiento, que registró un aumento de 25.535 trabajadores.

Según la Secretaría, estos resultados reflejan un comportamiento favorable del mercado laboral durante el trimestre analizado, tanto por la reducción del desempleo como por el crecimiento de la población ocupada y de la fuerza de trabajo.

No obstante, la entidad señaló que el desafío para la ciudad será mantener esta dinámica, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la generación de ingresos para los hogares bogotanos.

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