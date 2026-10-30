La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio su aval definitivo y sin condicionamientos a la operación de integración empresarial entre el conglomerado de alimentos Grupo Nutresa S.A. y la sociedad Franquicias y Concesiones S.A.S. – En Liquidación Judicial, titular de la tradicional cadena de hamburguesas y comidas rápidas Presto en Colombia.

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El pronunciamiento del organismo de control y vigilancia, informado este viernes, determinó que la transacción proyectada no representa una amenaza para la libre competencia económica en el territorio nacional, habilitando formalmente a Nutresa para absorber los activos y la operación comercial de la marca de restaurantes.

Nutresa compra Presto: aprobación legal y ausencia de condicionamientos

La decisión emitida por el ente regulador se basó rigurosamente en las disposiciones fijadas en los artículos 9 y 10 de la Ley 1340 de 2009 —estatuto que regula la protección de la competencia en el país— y sus decretos reglamentarios concordantes.

Tras la evaluación de la estructura de la transacción, el equipo técnico de la Dirección de Integraciones Empresariales de la SIC dictaminó que la absorción no ameritaba objeciones ni la imposición de condicionamientos o medidas de mitigación para autorizar su perfeccionamiento.

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Los cuatro mercados bajo la lupa de la SIC

El análisis económico adelantado por la autoridad examinó con detalle las dinámicas de concurrencia y participación de mercado en cuatro segmentos específicos de la cadena de valor alimentaria a nivel nacional:

Distribución mayorista de alimentos. Distribución de helados institucionales. Servicio y operación de restaurantes. Distribución minorista de helados en el canal de catering.

Al contrastar los portafolios y actividades de las partes, la entidad identificó que los intervinientes tienen presencia en diferentes eslabones y etapas de estos sectores, configurando una operación de integración de naturaleza tanto horizontal como vertical.

Presión competitiva y descarte de poder unilateral

En lo relativo al análisis de los efectos horizontales —donde ambas compañías coinciden de manera directa en la oferta de servicios de restaurantes y productos preparados—, el estudio técnico concluyó que el mercado colombiano conserva una amplia variedad de competidores consolidados.

Esta pluralidad de actores locales y multinacionales en el canal de comidas rápidas y gastronomía genera suficiente presión competitiva sobre Grupo Nutresa, descartando el riesgo de que la compañía ejerza un poder de mercado unilateral en detrimento de los consumidores o incurra en prácticas de coordinación tarifaria con otros participantes.

El factor contrafactual: El rescate de una marca en liquidación

Un elemento determinante en la decisión del ente regulador fue la condición financiera y operativa de Franquicias y Concesiones S.A.S., firma que se encuentra sometida a un proceso formal de liquidación judicial.

Bajo la teoría del escenario contrafactual evaluada por la Superintendencia, de no materializarse esta compra o integración con un tercero solvente, la cadena Presto se vería forzada a desaparecer del mercado por cese definitivo de actividades. Por consiguiente, la adquisición permite rescatar la operación comercial sin alterar negativamente la oferta existente de cara al público.

Consolidación del portafolio gastronómico de Nutresa

Con esta luz verde regulatoria, Grupo Nutresa fortalece de manera estratégica su división de alimentos al consumidor y retail, sumando la presencia de una marca insignia del sector a sus líneas consolidadas.

La incorporación de Presto le permite a la compañía apalancar su capacidad de abastecimiento mayorista, generar sinergias logísticas en la proveeduría cárnica, de panadería y salsas, e impulsar eficiencias operativas en la red de locales a nivel nacional, protegiendo puestos de trabajo en un momento retador para la industria de la hospitalidad.

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