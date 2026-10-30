Claro invirtió $19.000 millones en la construcción de una red troncal de transmisión de 410 kilómetros en Vichada, con el objetivo de mejorar la conectividad móvil en Puerto Carreño y poblaciones cercanas.

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La infraestructura integra 12 estaciones repetidoras, 11 enlaces de microondas y una red de fibra óptica, con ocho estaciones que funcionan con paneles solares.

El proyecto conecta Puerto Carreño con Bogotá mediante 410 kilómetros de enlaces de microondas que atraviesan la selva y otros 800 kilómetros de fibra óptica. Además, Claro construyó siete nuevas estaciones repetidoras y reforzó cinco existentes, algunas con torres de más de 80 y 100 metros de altura.

Según la compañía, la capacidad del canal de transmisión de Puerto Carreño aumentó más del 40%, beneficiando a más de 50.000 clientes de Claro y a los más de 70.000 habitantes del departamento.

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Las mediciones de Medux muestran una mejora del 300% en la velocidad de descarga, que supera los 10 Mbps, y una reducción del 20% en la latencia, ahora inferior a 100 milisegundos. Además, la disponibilidad de la red 4G pasó de 93,6% en enero a 99,8% en junio de 2026.

Claro anunció que extenderá esta solución desde Puerto Carreño hasta Inírida, en Guainía.

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