En Bogotá, los arriendos aumentaron menos que la inflación durante el primer semestre de 2026.

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Según el informe Dinámica Inmobiliaria del segundo trimestre, elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá con datos del DANE, el arriendo efectivo registró un incremento anual del 4,97 % a junio, mientras que el IPC de la capital llegó al 5,98 % y el nacional al 6,14 %.

Este comportamiento representa un alivio para los hogares que viven en alquiler, pues permite moderar el crecimiento de uno de sus principales gastos mensuales.

Ante esta situación, la Lonja recomendó a los propietarios aplicar incrementos razonables y tener en cuenta la capacidad de pago de los arrendatarios para evitar poner en riesgo la continuidad de los contratos.

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El gremio también destacó que mantener inquilinos cumplidos puede resultar más conveniente que enfrentar periodos sin ocupación y los costos de buscar nuevos arrendatarios.

El informe reveló, además, que el 58,1 % de las colocaciones de vivienda usada durante el primer trimestre de 2026 correspondió a arriendos, frente al 41,9 % de ventas, lo que confirma la importancia del alquiler en el mercado inmobiliario.

Finalmente, recordó que el reajuste de los contratos de vivienda urbana en 2026 tiene un límite legal del 5,1 %, correspondiente al IPC de 2025. El aumento promedio del mercado no significa que todos los contratos hayan tenido ese mismo ajuste.

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