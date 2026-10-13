Así como hay anuncios sobre medidas por las marchas en Bogotá, la Secretaría de Seguridad de la capital colombiana anuncio una nueva alternativa para evitar que una discusión entre vecinos por el ruido, un desacuerdo por el uso de un espacio común o una fricción por una deuda de arriendo terminen en agresiones, vías de hecho o procesos ante las autoridades.

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De ahí, para ayudar a resolverlos y antes de que escalen a esas instancias, Bogotá fortaleció la red de personas que, desde los propios barrios, cuentan con herramientas para facilitar el diálogo y buscar soluciones pacíficas.

A través de la Escuela de Habilidades para la Mediación Comunitaria del Programa de Justicia Territorial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 1.200 personas han recibido formación en herramientas de justicia comunitaria y resolución pacífica de conflictos; entre ellas se encuentran jueces y juezas de paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y otros actores sociales que desarrollan su labor directamente en sus comunidades.

La formación incluye herramientas de mediación, acceso a la justicia, habilidades socioemocionales, construcción de justicia comunitaria y orientación sobre las rutas institucionales para la protección de derechos.

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La Escuela tiene presencia en 15 localidades de Bogotá, donde trabaja con organizaciones y liderazgos comunitarios para fortalecer las capacidades de las comunidades frente a los conflictos que surgen en la vida cotidiana. San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Kennedy, Sumapaz y Usme son algunos de los territorios en los que se han desarrollado estos procesos.

Durante el primer encuentro distrital ‘Justicias en Plural’, organizado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, más de 300 actores comunitarios participaron en la jornada de reconocimiento e intercambio de experiencias, entre ellos, conciliadores en equidad, jueces y juezas de paz, mediadores comunitarios, autoridades de justicias propias campesinas y étnicas, integrantes de comités de convivencia y representantes de organizaciones sociales.

Se trata de personas que ejecutan su labor de manera voluntaria y gratuita, ayudando a que situaciones relacionadas con conflictos entre vecinos, deudas, arriendos y otras diferencias puedan encontrar una salida antes de que deban accionar los canales judiciales.

En la apertura del evento, el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, destacó que “todo el mundo cree que los conflictos de la sociedad se solucionan poniendo preso a alguien. Por eso la importancia de la justicia comunitaria y no formal, para que ayude a reconstruir una sociedad que está caminando a un abismo por la incapacidad de conversar, de dialogar, en vez de construir acuerdos. Si logramos impulsar una sociedad en la que la gente entienda que hay que cuidar del otro y la razón de ser no sea hacerle daño a los demás, quizás pueda haber el cambio que no ha existido en esta Nación”, afirmó el secretario Restrepo.

En el encuentro, la Secretaría de Seguridad reconoció 18 experiencias destacadas de justicia en equidad e iniciativas locales comunitarias.

Una de las categorías destacó experiencias que han construido puentes entre la justicia en equidad y la justicia formal, promoviendo la colaboración, la complementariedad y la remisión adecuada de casos. Por ejemplo, el trabajo que se hace desde la Casa de Justicia de San Cristóbal, donde se ha desarrollado una destacable experiencia de articulación entre las y los conciliadores en equidad que prestan sus servicios en coordinación con el Juzgado de Pequeñas Causas, particularmente para facilitar la atención de conflictos relacionados con arrendamientos.

Un caso puntual fue el del propietario de un inmueble, que acudió a la Casa de Justicia de San Cristóbal por un conflicto con un arrendatario. En un primer momento, la persona fue orientada por una conciliadora en equidad, quien escuchó el caso y facilitó un acuerdo luego de un espacio de diálogo. El acuerdo que no fue cumplido por el arrendatario, pues este cumplió con el pago de algunas cuotas pendientes, pero no pagó la totalidad de la deuda.

Es por ello que la conciliadora pudo dejar constancia de que fue avisada de la falta de cumplimiento y orientó al propietario para que, con ayuda de un abogado facilitador de la Casa de Justicia, iniciara un proceso judicial ante el mismo Juzgado de Pequeñas Causas ubicado en la misma Casa de Justicia. Finalmente, el proceso permitió la entrega del inmueble al propietario de forma expedita y evitando trámites extenuantes para la ciudadanía. Esto, porque hubo un componente importante de justicia comunitaria que contribuyó en la solución del conflicto y demuestra que tanto la justicia formal y la comunitaria no compiten entre sí. Por el contrario, se necesitan para llegar a todos los rincones de la ciudad.

De esta manera, el trabajo conjunto entre los mecanismos comunitarios y la justicia formal contribuye a agilizar la atención de los casos, evitar trámites innecesarios y acercar la oferta de justicia a las necesidades concretas de la ciudadanía.

“Cada uno de ustedes es socio fundamental del Distrito en la tarea de reconstruir y transformar una sociedad que ha cambiado y que enfrenta el individualismo, la renuncia de las responsabilidades, la creencia de que los derechos propios están por encima de los de los demás y la dificultad para dialogar. Frente a eso, su labor cotidiana en los territorios devuelve a la ciudadanía la posibilidad de tramitar sus diferencias a partir del reconocimiento mutuo y la corresponsabilidad. Eso es lo que hoy reconocemos”, indicó Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia, en medio del reconocimiento.

La segunda categoría reconoció iniciativas desarrolladas desde las comunidades que contribuyen a prevenir violencias y fortalecer la convivencia en los territorios.

Un caso concreto es el de la Red de Apoyo Zona Segura del barrio Eduardo Santos, en la localidad de Los Mártires, donde están residentes, empresarios, instituciones y actores sociales que han promovido acciones para el cuidado del espacio público en su sector. Esta red ha logrado mejorar el espacio público con jornadas de limpieza y mejoramiento del espacio público, logrando aumentar la confianza y la participación comunitaria, así como habitar de otras maneras los rincones de la localidad para que sean vistos como espacios de convivencia.

Más que un reconocimiento individual, “Justicias en Plural” puso en el centro una labor que ocurre todos los días en los barrios: personas que ayudan a sus vecinos a encontrar salidas a sus conflictos antes de que estos se conviertan en problemas mayores.

Este encuentro representa un compromiso firme y concreto con la puesta en marcha del Acuerdo 900 de 2023 y de la Política Pública de Justicia No Formal y Comunitaria: no se trata solo de una norma expedida, sino de un evento que demuestra que esa política ya está caminando en los territorios, con actores reales y resultados medibles en la agenda del Distrito.

La estrategia está incluida en las líneas de acción “El cuento es convivir” y “Justicia en plural” del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ), y busca acercar las herramientas de acceso a la justicia a los territorios.

Las personas que necesiten orientación sobre estos servicios o que estén interesadas en conocer las posibilidades de participación como actores de justicia comunitaria pueden acercarse a una de las 16 Casas de Justicia de Bogotá o comunicarse a través del WhatsApp 317 362 9201.

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