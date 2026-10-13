En medio de las convocatorias a las marchas del miércoles 14 de octubre de 2026, el Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, respondió a las acciones previstas ante estas protestas.

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“Como en todas las jornadas anteriores, la Secretaría de Seguridad ha convocado a los organismos de seguridad de la ciudad: a la Policía Metropolitana, a la Fiscalía Seccional de Bogotá y a las otras entidades de apoyo para definir el dispositivo de seguridad que tenemos de acompañamiento a la protesta pacífica”, indicó en Blu Radio.

Al tiempo que recordó que no hay ninguna norma que obligue a la concertación de marchas, advirtió que están atentos a la definición de las nuevas reglas que anuncia el Gobierno para incorporarlas dentro de nuestros procedimientos, como lo mandaría la ley una vez promulgada. Incluso, anunció los puntos que se verían afectados en la movilidad.

“Tenemos una información de unas jornadas de protesta a lo largo de la carrera Séptima, desde el Parque Nacional con destino hasta la Plaza de Bolívar. Estamos monitoreando que otras convocatorias hay a lo largo del día con el fin de poner nuestros dispositivos de apoyo en esos lugares”, aseveró.

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El funcionario indicó que se sabe de una concentración en el área de Molinos, aunque por el momento señaló que no hay más alertas, al aclarar que no existe alguna convocatoria desde la Universidad Nacional aunque reconoció que allí pueden haber eventos de seguridad.

El Gobierno de De la Espriella advirtió que no permitirá bloqueos en vías durante la jornada. La protesta representa la primera gran movilización nacional contra su administración.

“Los protocolos cambian a partir de que se promulgue el decreto”, indicó el Secretario de Seguridad al explicar que van a actuar con los procedimientos vigentes y que van a irse preparando para el cambio del decreto.

“Nosotros nos tenemos que acoger a los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional, que básicamente son la respuestas rápida en identificar en dónde hay estas manifestaciones, protegerlas y cuando se violen los parámetros que están planteados en ese decreto informarles a quienes están transgrediendo esa regla que en el caso de que no la respeten pues la Policía tendrá que reaccionar”, afirmó.

Agregó: “Hay que recordar que en términos de la reacción policial comportamientos que atentan contra los derechos y los riesgos de otros ciudadanos, pues el nuevo decreto está muy claro en los procedimientos y esos son los que nos toca informarles a quienes estarían poniendo en peligro a otros ciudadanos y violando la normativa”.

Incluso, resaltó cuál sería la respuesta por parte de las autoridades en eventuales desórdenes públicos durante las manifestaciones en la capital colombiana.

“Cuando hay vandalismo y hay violencia, desde que nosotros estamos acá, hemos autorizado en ingreso de la UNDMO [Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden] para dispersar las personas. Eso siempre ha ocurrido así”, aseguró.

De hecho, remarcó las medidas ante la eventualidad de que la protesta desemboque en la afectación del servicio público de transporte masivo en Bogotá.

“En el caso específico del bloqueo del sistema Transmilenio pues lo que plantea el decreto es lo que tendrá que poner en práctica la UNDMO y nosotros seguiremos la línea de ese decreto. Tenemos que evaluar los parámetros que nos plantea el nuevo decreto y actuar de acuerdo con la secuencialidad que nos han definido”, sentenció.

¿Por qué es la protesta del miércoles 14 de octubre de 2026?

La protesta del miércoles 14 de octubre de 2026 responde a una jornada nacional convocada por sindicatos, docentes, organizaciones sociales y sectores de oposición contra el Gobierno de Abelardo De la Espriella. La movilización se lleva a cabo en varias ciudades del país.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la CTC, la CGT, el CDP, el Pacto Histórico y Alianza por la Vida impulsan la jornada. Los convocantes la describen como una movilización preparatoria de un posible paro nacional.

El magisterio concentra una de las principales demandas. Fecode convoca a sus afiliados para defender la educación pública, exigir garantías en salud y reclamar el cumplimiento de derechos laborales y prestaciones sociales de los docentes.

El sindicato también exige proteger el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el régimen especial de salud, la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 003 de 2024.

Otro reclamo central es la atención a las instituciones educativas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Fecode solicita reparaciones y reconstrucciones para permitir el regreso seguro de estudiantes y docentes.

Las centrales obreras plantean rechazo a lo que consideran recortes de derechos laborales. La CUT señala preocupación por la situación de los contratistas, la reestructuración del Estado y la derogatoria de circulares que, según la organización, debilitan la vigilancia laboral.

El salario mínimo vital para 2027 también figura entre los motivos de la protesta. Los convocantes advierten que su eventual caída afectaría las finanzas de la salud y las condiciones de los trabajadores.

La defensa del páramo de Santurbán, la protección de territorios indígenas y el rechazo a proyectos extractivos integran la agenda de organizaciones sociales y comunidades étnicas.

Los convocantes también cuestionan el proyecto de estatuto antiterrorista y las nuevas normas sobre protesta social. Consideran que estas medidas podrían restringir garantías para quienes participen en movilizaciones.

En Bogotá, la marcha ‘¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!’ comienza a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional, localidad de Santa Fe. La convoca la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

El expresidente Gustavo Petro anunció su asistencia a la concentración de Bogotá. “Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, escribió en su cuenta de X.

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