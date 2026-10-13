Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que las manifestaciones convocadas para el 14 de octubre generarán algunas interrupciones viales mientras los participantes recorren las calles de Colombia.

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Sin embargo, sostuvo que estas molestias hacen parte del ejercicio de la protesta y reiteró que debe garantizarse el derecho a manifestarse sin represión.

“Vamos a manifestarnos y a caminar por las vías de Colombia. Obviamente, eso genera bloqueos o interrupciones de vías, pero será solo mientras pasamos por ellas. Toda protesta genera alguna molestia para alguien, lo sabemos perfectamente. Pero esa es la garantía de la protesta: que nadie vaya a ser reprimido”, detalló en Blu Radio.

Arias también confirmó que el presidente Gustavo Petro estará en la marcha y señaló que no ve inconvenientes en que intervenga en la Plaza de Bolívar.

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“El presidente Petro estará en la marcha y vamos a ver si va a intervenir en la Plaza de Bolívar. No vemos problema con que intervenga”, añadió.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto que busca regular la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

El mandatario aseguró que su Gobierno respetará las protestas pacíficas, pero actuará frente a bloqueos prolongados, vandalismo y hechos violentos.

“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, afirmó De la Espriella, quien también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar desestabilizar al Gobierno.

Durante su alocución, el mandatario presentó resultados de seguridad, anunció medidas para prevenir riesgos energéticos y destacó la puesta en marcha del Fondo Milagro, que cuenta con $1 billón para atender a las familias afectadas por el terremoto.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.