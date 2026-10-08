César Corredor, humorista conocido por interpretar al personaje de ‘Bárbarita’, cuestionó las marchas en respaldo al pueblo palestino que se llevaron a cabo en Bogotá el miércoles 7 de octubre. En una publicación en X, el comediante puso sobre la mesa varios escándalos y cuestionamientos relacionados con el Gobierno de Gustavo Petro.

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“¿En favor de Palestina? Ajá, ¿y por qué no marchan por los niños que se quedaron sin comida porque los de su antiguo gobierno se la robaron? ¿O por los carrotanques de La Guajira? ¿O por la plata que se robó el de Ecopetrol? ¿O por qué no se detiene la minería ilegal? ¿Eso sí lo aplauden?”, escribió Corredor en su cuenta de la red social.

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Con sus preguntas, Corredor puso en duda que las manifestaciones estuvieran acompañadas de una postura igualmente firme frente a problemas internos de Colombia.

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En favor de palestina ? Ajaaaa y por que no marchan por los niños que se quedaron sin comida por que los de su antiguo gobierno se Robaron?? O por los carrotanques de la guajira? O por la plata que se robó el de Ecopetrol? O por que no siga la mineria ilegal? ESO SI LO APLAUDEN ? https://t.co/uJjuSgwis7 — Cesar Corredor Barbarita (@cecorrehumor) October 8, 2026

Marchas pro-Palestina afectaron la movilidad en Bogotá

Las declaraciones de ‘Bárbarita’ se conocieron después de una jornada de movilizaciones que ocasionó complicaciones en varios corredores viales de la capital, entre ellos la calle 26 y sectores de la avenida NQS y la calle 45.

Las concentraciones también afectaron el funcionamiento de Transmilenio. Durante la tarde, nueve estaciones tuvieron que cerrar temporalmente, mientras los servicios troncales operaron con retornos y desvíos para evitar los puntos bloqueados.

La situación se extendió durante varias horas. De acuerdo con los reportes de movilidad divulgados ese día, los manifestantes avanzaron por distintos sectores de Bogotá y algunas estaciones fueron habilitadas progresivamente, hasta que el sistema recuperó su operación habitual.

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Las movilizaciones se convocaron en respaldo al pueblo palestino y tuvieron como uno de sus puntos de encuentro la Embajada de Israel, con destino a la representación diplomática de Palestina en Colombia.

‘Bárbarita’ mencionó casos controversiales del gobierno Petro

En su publicación, Corredor hizo referencia a los cuestionamientos por el manejo de recursos destinados a la alimentación de niños; el escándalo de los carrotanques de La Guajira que destapó una olla podrida en la UNGRD, derivando en capturas hasta de su entonces director, Olmedo López, y presuntas irregularidades relacionadas con Ecopetrol. También cuestionó la continuidad de la minería ilegal.

La crítica del humorista se sumó a otras reacciones que surgieron durante la jornada, en medio del debate sobre los bloqueos, el derecho a la protesta y las consecuencias de las movilizaciones para quienes necesitaban desplazarse por la ciudad.

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