Bogotá registra una tarde complicada en materia de movilidad este miércoles 7 de octubre por varias manifestaciones que se concentraron en distintos puntos de la ciudad y terminaron afectando tanto las principales vías como el servicio de Transmilenio.

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Una de las mayores afectaciones en movilidad se registra en la calle 26 por cuenta de una movilización en apoyo al pueblo palestino. De acuerdo con Transmilenio, los bloqueos obligaron a cerrar las siguientes estaciones:

Quinta Paredes.

Gobernación.

⁠CAN – British Council.

Salitre El Greco – Vive Claro.

El Tiempo – CCB.

Además, las rutas troncales tuvieron que modificar temporalmente su recorrido y efectuar retornos en Corferias y en Avenida Rojas – UNISALESIANA, mientras avanzaba la situación en la zona.

La recomendación para quienes tenían desplazamientos por el occidente de Bogotá era revisar el estado del servicio antes de salir y considerar otras rutas, especialmente si su trayecto incluía la Calle 26 o la Avenida El Dorado.

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#BOGOTÁ | Por manifestaciones sobre la Avenida El Dorado dejan de operar las Estaciones de Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo. Hasta el momento 33.000 usuarios se han visto afectados por los bloqueos que avanzan sentido oriente – occidente. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2026

Otra de las movilizaciones tuvo lugar en Soacha, en donde bicitaxistas bloquearon la Autopista Sur. La situación provocó afectaciones en diferentes corredores y obligó a sugerir rutas alternas para los conductores.

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