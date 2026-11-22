Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se adelantan medidas para mitigar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha extendido una invitación a los diferentes sectores, especialmente gremios, empresas transportadoras de carga y a la ciudadanía en general, para sumarse a una serie de recomendaciones que buscan fomentar la movilidad sostenible y disminuir el impacto ambiental del transporte.

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De acuerdo con la información publicada por la SDM, los gremios y empresas transportadoras tienen como principal desafío planificar sus recorridos utilizando vías alternas, como el corredor Mondoñedo–Chía. Esta ruta conecta las zonas norte y sur de la ciudad, permitiendo que los vehículos de carga eviten el tránsito innecesario por Bogotá y, así, contribuyan a reducir la congestión vehicular y las emisiones en los puntos críticos. Además, se sugiere que los transportadores mantengan sus vehículos en óptimas condiciones, siguiendo los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante y adoptando prácticas de conducción sostenible, como mantener una velocidad constante y evitar aceleraciones o frenadas bruscas.

Otra de las recomendaciones para las empresas de carga y sus conductores es programar los desplazamientos y entregas de modo que los vehículos operen con su capacidad completa y se eviten recorridos en vacío. La SDM también aconseja coordinar con empresas aliadas modelos de carga colaborativa y, cuando sea posible, acordar la distribución de mercancías en horarios nocturnos, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., lo que también ayuda a descongestionar la ciudad en las horas pico.

La ciudadanía no queda exenta de responsabilidad. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, los conductores particulares y demás habitantes de Bogotá deben priorizar el uso de transporte público, bicicleta o caminar, y compartir vehículo si se hace uso del automóvil particular. Se enfatiza la importancia de planificar los desplazamientos, agrupando diligencias en un solo recorrido y evitando viajes innecesarios, así como de mantener los vehículos en buenas condiciones, con la revisión técnico-mecánica y de emisiones siempre vigente y adoptando una conducción eficiente.

La SDM mantiene operativos constantes para verificar que las fuentes móviles, en particular los vehículos diésel, estén cumpliendo con las normas de emisiones. El llamado general es a una corresponsabilidad para lograr aire más limpio, haciendo eco en la frase compartida en la red social X (antes Twitter): "Cuidar el aire de Bogotá es tarea de todos".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad para reducir emisiones en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, las recomendaciones incluyen planificar los recorridos utilizando vías alternas para evitar el tránsito innecesario dentro de Bogotá, mantener los vehículos en óptimas condiciones mediante mantenimientos preventivos, adoptar prácticas de conducción sostenible, programar desplazamientos y entregas en horarios de menor congestión y priorizar modos de transporte sostenibles como el transporte público, bicicleta o caminar.

¿En qué consiste la movilidad sostenible según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá?

La movilidad sostenible, según lo planteado por la Secretaría Distrital de Movilidad, implica priorizar el uso de medios de transporte que minimicen el impacto ambiental, como el transporte público, la bicicleta o caminar. También abarca la eficiente planificación de desplazamientos y el uso compartido de vehículos para reducir la cantidad de automóviles en circulación y, en consecuencia, las emisiones de gases contaminantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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