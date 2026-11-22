Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha programado cortes de agua en varios sectores de Bogotá y el municipio de Soacha entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información publicada por el portal bogota.gov.co, estos cortes se deben a trabajos esenciales en las redes de agua potable y obras de mantenimiento, con el propósito de optimizar el suministro y evitar problemas futuros como daños importantes en la infraestructura.

Sigue a PULZO en Discover

El cronograma de interrupciones inicia el lunes 23 en la localidad de San Cristóbal, donde se afectarán barrios como Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Chiguaza y Ciudad Londres, entre otros, desde la 1:00 p. m. durante cuatro horas, debido a cambio de accesorio. Ese mismo día, en Usaquén, más de 40 barrios – como Horizontes Norte, La Esperanza y Santa Cecilia Baja – estarán sin agua desde las 9:00 p. m. durante ocho horas, por tareas de mantenimiento correctivo.

El martes 24 de noviembre, las labores de mantenimiento y cierre de terceros impactarán localidades como Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y algunas zonas de Santa Fe. Por ejemplo, los barrios El Nogal y Porciúncula en Chapinero estarán 24 horas sin servicio desde las 9:00 a. m., mientras que en Bosa y Ciudad Bolívar se extenderán hasta el día siguiente, alcanzando zonas como Islandia, El Porvenir y El Ensueño, entre otras.

La programación continúa el miércoles 25 en barrios de Bosa como El Remanso I y Escocia, así como en Usaquén, Suba y Ciudad Bolívar, todos afectados por trabajos como empates de redes de acueducto y mantenimiento preventivo. El jueves 26, el corte de agua se amplía a sectores de Engativá, Soacha, Fontibón, Puente Aranda, Suba y nuevamente San Cristóbal y Ciudad Bolívar. En el municipio de Soacha, por ejemplo, habrá suspensión en barrios como Altos de Portalegre, Ciudad Latina y Santa Cecilia, desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

La EAAB recomienda llenar el tanque de reserva domiciliario antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y usar el recurso con responsabilidad, enfocándose en el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, está disponible el servicio de carrotanques, especialmente para clínicas y hospitales, que pueden solicitarse en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Soacha que tendrán cortes de agua del 23 al 26 de noviembre de 2026?

Según bogota.gov.co, los cortes en el suministro de agua afectarán barrios en localidades como San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Suba, Puente Aranda y Santa Fe, así como múltiples barrios del municipio de Soacha. La programación específica por zonas y franjas horarias busca facilitar el mantenimiento de la red y minimizar las molestias para los ciudadanos.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se aconseja llenar los tanques antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar su uso en higiene y preparación de alimentos, y solicitar el servicio de carrotanques para hospitales y centros de alta afluencia llamando a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z