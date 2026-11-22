Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la semana comprendida entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre de 2026, la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa estará vigente en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta regulación, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en la ciudad, se aplica a vehículos particulares, taxis, automotores de servicio especial, conocidos también como de placa blanca, y vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad. Los horarios y la forma de aplicación varían dependiendo de la tipología del vehículo.

Sigue a PULZO en Discover

Para los vehículos particulares, el pico y placa se mantiene de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. En los días impares, pueden circular los automóviles que tengan matrícula terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Por el contrario, en los días pares la circulación corresponde a las matrículas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Es importante señalar que los sábados y domingos no rige esta restricción para los particulares, lo cual brinda mayor flexibilidad a la ciudadanía durante los fines de semana.

En el caso de los taxis, la restricción aplica entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche. El calendario de circulación es específico por día y depende del último dígito de la placa. Igualmente, para los vehículos de servicio especial o placa blanca, la medida se extiende de lunes a sábado, en el mismo horario que el de los taxis, con un listado puntual de placas autorizadas para circular cada día. El domingo no hay límite para taxis ni para vehículos de servicio especial.

En cuanto a los vehículos de carga con más de 20 años, la restricción opera de lunes a viernes entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, y de 5:00 a 8:00 de la tarde, sin distinción de dígito de matrícula. Los sábados, la medida se ajusta y solo pueden circular aquellos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. El domingo la norma no aplica, ofreciendo un respiro para los transportadores de carga.

La SDM resalta que el único canal oficial para los trámites relacionados con el Pico y Placa Solidario es su portal web oficial. Advierte a la ciudadanía sobre los riesgos de utilizar páginas no autorizadas, ya que los pagos se deben hacer exclusivamente mediante botón PSE disponible en la página institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026?

Durante la mencionada semana, los vehículos particulares tienen restricción de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para taxis y vehículos de servicio especial o placa blanca, la restricción opera de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para vehículos de carga de más de 20 años de antigüedad, rige de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., y los sábados según el último dígito de la placa.

¿Cómo consultar la lista oficial de placas exentas o autorizadas para circular bajo pico y placa en Bogotá?

La información oficial sobre las placas autorizadas para circular cada día, así como los requisitos para solicitudes especiales, solo se encuentra disponible en el sitio web de la Secretaría Distrital de Movilidad. Es importante acceder únicamente a este portal y realizar cualquier trámite o consulta directamente allí para evitar fraudes o engaños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z