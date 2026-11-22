Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa continúa con su propósito de fortalecer la seguridad en la capital, enfocándose especialmente en el combate a delitos de alto impacto. Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en operativos desarrollados por el GAULA y autoridades distritales se obtuvieron resultados significativos contra el sicariato, el secuestro, las actividades delictivas en establecimientos nocturnos y la comercialización de equipos electrónicos robados.

Sigue a PULZO en Discover

Entre estos logros se destaca el abatimiento de alias ‘El Niche’, señalado sicario de la estructura criminal ‘Los Satanás’. De acuerdo con las investigaciones, esta persona estaría vinculada al homicidio de un taxista ocurrido en Bosa el 5 de noviembre, y a un ataque perpetrado contra un trabajador de un restaurante. Además, se le atribuye la intimidación de víctimas mediante la entrega de panfletos amenazantes y la utilización de armas de fuego. El resultado del operativo en el barrio El Amparo, en Kennedy, representa un duro golpe contra ‘Los Satanás’, estructura criminal cuya presencia afecta a Bogotá y Soacha, según la Policía Metropolitana.

Otro aspecto relevante de los recientes operativos fue la intervención en establecimientos nocturnos. De acuerdo con las autoridades, se sellaron ocho bares que aparentemente funcionaban bajo fachadas sindicales para ocultar actividades ilícitas, donde presuntamente permitían el ingreso de menores y la venta de sustancias estupefacientes. En total, diez establecimientos fueron suspendidos en estas acciones conjuntas, resultando además en la captura de una persona, la incautación de armas traumáticas, armas cortopunzantes y drogas.

En materia de secuestro, la denuncia de una familia y la respuesta del GAULA fueron clave para rescatar a un comerciante de 57 años que había sido secuestrado en la Zona T, en Bogotá. Usando información de la Línea Antisecuestro 165 y la geolocalización del celular de la víctima, los investigadores llegaron a una vivienda en Kennedy, donde encontraron al comerciante en condiciones que apuntan al uso de sustancias para doblegar su voluntad. En esta situación, se capturaron dos adultos y se aprehendió a un adolescente, presuntos responsables del secuestro.

Asimismo, los operativos contra la comercialización de dispositivos hurtados permitieron incautar 178 equipos, entre celulares y computadores. Uno de los hallazgos más notables se dio en San Victorino, donde las autoridades encontraron 23 celulares ocultos en un techo, de los cuales nueve tenían reporte de robo. Estos operativos se extendieron a zonas como Santa Fe, Las Nieves y El Lago, en Chapinero, dejando también ocho establecimientos sellados y afectando las economías ilícitas asociadas a este delito, según reportó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) reiteró la importancia de denunciar cualquier delito a la Línea de Emergencias 123 y la Línea Antisecuestro 165, como estrategias clave para seguir avanzando en materia de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales resultados de los operativos recientes de seguridad en Bogotá?

Entre los principales resultados se encuentran el abatimiento de alias ‘El Niche’, integrante de ‘Los Satanás’, la suspensión de diez establecimientos nocturnos, el rescate de un comerciante secuestrado y la incautación de 178 dispositivos electrónicos robados. Estos avances, logrados por la Policía Metropolitana de Bogotá, el GAULA y autoridades distritales, representan esfuerzos conjuntos para combatir delitos de sicariato, secuestro, tráfico de drogas y comercialización de equipos hurtados.

¿Cómo funciona la geolocalización para el rescate de personas secuestradas en Bogotá?

La geolocalización permite rastrear la ubicación de dispositivos móviles, como celulares, a través de información provista por operadores o aplicaciones. En el caso reciente reportado por el GAULA, esta herramienta fue clave para identificar el sitio exacto donde se encontraba una persona secuestrada en Kennedy, permitiendo a las autoridades llegar rápidamente al lugar y proceder con el rescate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z