Un empresario barranquillero de 37 años fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, el pasado 8 de noviembre, luego de permanecer más de 48 horas retenido tras haber sido drogado con clonazepam al salir de un bar en la Zona T, en el norte de la ciudad, y trasladado posteriormente a un hotel en Teusaquillo y a una vivienda en la localidad de Kennedy. De acuerdo con un informe oficial revisado por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el plagio incluyó llamadas extorsivas a la esposa de la víctima y el hurto de sus pertenencias mientras se encontraba bajo los efectos de la sustancia.
Según el relato expuesto por la Fiscalía durante la audiencia de legalización de captura, el hombre compartía con amigos en un establecimiento de la Zona T cuando fue abordado e ingresado a un vehículo por integrantes de la estructura delincuencial. Mientras permanecía en condición de vulnerabilidad por el clonazepam, los captores lo forzaron a comunicarse con su esposa para reclamarle 50 millones de pesos asegurando que se encontraba en Medellín con amigos provenientes de Francia.
La mujer advirtió comportamientos inusuales en los mensajes y audios enviados desde el teléfono del empresario, por lo que realizó una transferencia inicial de 500.000 pesos y acudió de inmediato ante las autoridades entregando el material probatorio y el rastro de ubicación del celular. Esa geolocalización condujo a los investigadores hasta una residencia de tres pisos en el barrio Villa de la Torre, sobre la calle 84 sur en Kennedy, donde se halló a la víctima y se incautaron dos teléfonos móviles y un frasco de 30 mililitros de clonazepam.
En el inmueble fueron capturados Dallan Valeria Rodríguez Parra, de 23 años y nacida en Bogotá —señalada de suministrar el fármaco y de intentar escapar por el tejado—, y Juan Diego Yucue Cuetochambo, de 19 años y oriundo de La Plata, Huila, además de aprehenderse a un adolescente de 16 años cuya identidad quedó reservada. Aunque la defensa de Rodríguez Parra alegó maltrato físico policial tras la detención para oponerse a la legalización, los adultos fueron cobijados con medida de aseguramiento en prisión e imputados por secuestro extorsivo, mientras avanzan las pesquisas con el testimonio del afectado y de otras posibles víctimas.
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