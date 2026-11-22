Un empresario barranquillero de 37 años fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, el pasado 8 de noviembre, luego de permanecer más de 48 horas retenido tras haber sido drogado con clonazepam al salir de un bar en la Zona T, en el norte de la ciudad, y trasladado posteriormente a un hotel en Teusaquillo y a una vivienda en la localidad de Kennedy. De acuerdo con un informe oficial revisado por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el plagio incluyó llamadas extorsivas a la esposa de la víctima y el hurto de sus pertenencias mientras se encontraba bajo los efectos de la sustancia.

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Según el relato expuesto por la Fiscalía durante la audiencia de legalización de captura, el hombre compartía con amigos en un establecimiento de la Zona T cuando fue abordado e ingresado a un vehículo por integrantes de la estructura delincuencial. Mientras permanecía en condición de vulnerabilidad por el clonazepam, los captores lo forzaron a comunicarse con su esposa para reclamarle 50 millones de pesos asegurando que se encontraba en Medellín con amigos provenientes de Francia.

La mujer advirtió comportamientos inusuales en los mensajes y audios enviados desde el teléfono del empresario, por lo que realizó una transferencia inicial de 500.000 pesos y acudió de inmediato ante las autoridades entregando el material probatorio y el rastro de ubicación del celular. Esa geolocalización condujo a los investigadores hasta una residencia de tres pisos en el barrio Villa de la Torre, sobre la calle 84 sur en Kennedy, donde se halló a la víctima y se incautaron dos teléfonos móviles y un frasco de 30 mililitros de clonazepam.

En el inmueble fueron capturados Dallan Valeria Rodríguez Parra, de 23 años y nacida en Bogotá —señalada de suministrar el fármaco y de intentar escapar por el tejado—, y Juan Diego Yucue Cuetochambo, de 19 años y oriundo de La Plata, Huila, además de aprehenderse a un adolescente de 16 años cuya identidad quedó reservada. Aunque la defensa de Rodríguez Parra alegó maltrato físico policial tras la detención para oponerse a la legalización, los adultos fueron cobijados con medida de aseguramiento en prisión e imputados por secuestro extorsivo, mientras avanzan las pesquisas con el testimonio del afectado y de otras posibles víctimas.

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