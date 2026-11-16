Un hombre que se hacía pasar por sacerdote fue capturado el viernes 6 de noviembre en Rionegro, Antioquia, luego de que la Policía encontrara en su equipaje varias papeletas de tusi, munición y un arma de fuego. El detenido fue identificado como Félix Antonio Mancilla Marulanda, un sujeto cuyos movimientos entre Bogotá y Medellín ya eran objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

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De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, los uniformados lo abordaron mientras caminaba por las calles del municipio antioqueño y llevaba puesto un cuello clerical. Durante la requisa, revisaron la maleta que transportaba y encontraron las sustancias y los elementos de armamento.

Entre los objetos incautados había un arma tipo Zoraki M906-B, calibre 9 milímetros, además de munición. El hallazgo llevó a las autoridades a indagar sobre las actividades del hombre y la posibilidad de que tuviera vínculos con una estructura dedicada al narcotráfico.

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Falso sacerdote habría engañado a comerciantes y empresarios

Según las investigaciones, Mancilla Marulanda, quien se presentaría como abogado, llevaba varios meses bajo seguimiento. Algunos empresarios y comerciantes habían reportado situaciones sospechosas relacionadas con un hombre que vestía como sacerdote y se hospedaba en hoteles de lujo.

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De acuerdo con esas denuncias, el supuesto religioso permanecía varios días en los establecimientos y luego se marchaba sin pagar las cuentas. Los investigadores también consideran que habría aprovechado su apariencia de líder religioso para acercarse a personas en Bogotá y Medellín, ganarse su confianza y posteriormente cometer presuntas estafas o hurtos.

Uno de los antecedentes que revisan las autoridades corresponde a un proceso judicial en Medellín. En septiembre pasado, Mancilla Marulanda habría sido capturado por el delito de hurto calificado y agravado. Sin embargo, recuperó su libertad el mismo día.

Según la información del caso, la Fiscalía notificó al Juzgado 11 Penal Municipal de Control de Garantías, mediante un correo electrónico, que se había restablecido la libertad del señalado. Esa decisión ha llamado la atención de algunas de las personas que lo han denunciado.

Investigan si utilizaba su apariencia religiosa para mover drogas

Ahora, las autoridades buscan establecer si Mancilla Marulanda hacía parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y si utilizaba la vestimenta de sacerdote para transportar o distribuir sustancias ilícitas sin despertar sospechas.

Los investigadores también cuentan con información sobre su identificación y sus desplazamientos por distintas ciudades. Por el momento, esa posible conexión con una estructura narcotraficante es una hipótesis que está bajo investigación y no un vínculo criminal demostrado judicialmente.

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