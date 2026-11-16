Por: Portal Bogotá

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Con motivo del puente festivo y los habituales desplazamientos masivos hacia Bogotá, la Alcaldía capitalina anunció la implementación de medidas especiales para controlar y facilitar el ingreso de vehículos particulares a la ciudad, tal como ha difundido el portal oficial de la Alcaldía y la cuenta de la Secretaría de Movilidad en X. Estas acciones se enmarcan en la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca mejorar la movilidad durante fechas de alta demanda vehicular, y su objetivo es garantizar un retorno ordenado y seguro después del fin de semana festivo.

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De acuerdo con la información oficial, el lunes festivo 16 de noviembre de 2026 funcionará la medida de pico y placa regional. Esta restricción divide el acceso a Bogotá de carros particulares según el último dígito de la placa: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, solo podrán ingresar los automóviles cuya placa termina en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., solo se permitirá el ingreso de vehículos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Antes de las 12:00 y después de las 8:00 p. m., la circulación no tendrá ningún tipo de restricción. Esta medida fue reiterada públicamente por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La restricción opera en los nueve principales corredores viales que conectan a la ciudad con la región. Entre estos se incluyen autopista Norte y autopista Sur; la calle 13 y la calle 80; la carrera Séptima; la avenida Boyacá Vía al Llano; vía Suba Cota; vía La Calera y vía a Choachí. En cada uno de estos corredores, las autoridades buscarán regular el flujo de ingreso para evitar congestiones y tiempos prolongados de espera.

Además de la medida de pico y placa regional, se implementará un reversible en la carrera Séptima, en el tramo comprendido entre la calle 245 y la calle 183, con sentido único norte-sur. Esta estrategia busca mejorar la movilidad en ese corredor, concentrando los flujos en una sola dirección. El reversible iniciará a las 4:30 p. m. y se mantendrá hasta las 8:00 o 9:00 p. m., de acuerdo con la afectación del tráfico y el volumen de automotores presentes en la vía, según la información compartida por las autoridades en X.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional de ingreso a Bogotá el lunes festivo 16 de noviembre de 2026?

La medida de pico y placa regional del 16 de noviembre de 2026 establece restricciones en la entrada a Bogotá, permitiendo el ingreso de carros con placa par entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., y de carros con placa impar entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. Fuera de estos horarios no hay limitación. Esta medida opera en los principales corredores de acceso a la ciudad.

¿En qué consiste el reversible por la carrera Séptima durante el regreso a Bogotá?

El reversible en la carrera Séptima se refiere a habilitar el tráfico en un solo sentido (norte-sur) desde la calle 245 hasta la calle 183 para agilizar el movimiento vehicular durante el retorno masivo a Bogotá. Esta estrategia inicia a las 4:30 p. m. y puede extenderse hasta las 9:00 p. m., dependiendo del flujo de vehículos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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