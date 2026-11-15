Por: El Espectador

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El proceso de ampliación del Metro de Bogotá está tomando fuerza con un nuevo anuncio por parte del Gobierno Nacional. De acuerdo con la Presidencia de Colombia, el Gobierno, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), asumirá la financiación del 50 % de los estudios de factibilidad que darán paso a la Línea 4 del sistema. Esta línea representa una de las iniciativas más relevantes para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad y la inversión estimada, por parte de FONDES, asciende a cerca de 34.000 millones de pesos.

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El comunicado oficial que dio a conocer la decisión fue emitido el viernes 13 de noviembre, como parte de los acuerdos establecidos entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán. Ambas autoridades señalaron el compromiso de impulsar obras estratégicas que favorezcan la movilidad y el desarrollo urbano de la capital.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, recalcó que el objetivo de esta cofinanciación es avanzar hacia la siguiente etapa de estudios del proyecto. Según sus declaraciones, "en 2027, con los recursos del FONDES anunciados por el Gobierno Nacional y los aportes del Distrito Capital, completaremos una inversión de $78 mil millones para avanzar a la fase de factibilidad de esta línea, que recorrerá la Autopista Norte". Estos recursos permitirán continuar con el desarrollo técnico y legal de la futura línea.

Sobre el trazado previsto, la propuesta indica que la Línea 4 se extendería desde la calle 100 hasta la calle 245 utilizando el corredor de la Autopista Norte. Esto ampliaría significativamente la cobertura del Metro, especialmente para habitantes de las localidades de Usaquén y Suba, quienes históricamente han enfrentado dificultades por la falta de transporte de alta capacidad en ese sector, según la información reseñada por El Espectador.

La Empresa Metro de Bogotá, dentro de su visión hacia 2052, plantea un sistema de seis líneas, la extensión de la primera línea, un ramal de conexión con el aeropuerto El Dorado y vínculos con los proyectos Regiotram. El mapa presentado contempla distintos corredores como la Línea 1, atravesando la ciudad de occidente a suroriente; la Línea 2, orientada hacia el noroccidente; la Línea 3, comunicando el centro con el sur; mientras que la futura Línea 4 consolidaría el eje norte, mejorando la articulación y cobertura del sistema en sectores clave de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el alcance del financiamiento para los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá?

El financiamiento anunciado por el Gobierno Nacional, a través del FONDES, cubre el 50 % del costo total de los estudios de factibilidad para la Línea 4 del Metro. Esta asignación representa un aporte de aproximadamente $34.000 millones, combinados con los fondos del Distrito Capital, para completar una inversión total de $78 mil millones con miras a avanzar en la planeación técnica y legal de esta nueva línea.

¿Qué trayecto tendrá la Línea 4 del Metro de Bogotá y qué zonas beneficiará?

La ruta proyectada para la Línea 4 del Metro será sobre el eje de la Autopista Norte, desde la calle 100 hasta la calle 245. Esta extensión busca mejorar la movilidad de los habitantes de las localidades de Usaquén y Suba, ampliando la cobertura del transporte masivo hacia el norte de la capital, según información proporcionada por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.