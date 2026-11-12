El sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá está en la mira de Banco Falabella para replicar próximamente el moderno esquema de pagos abiertos que acaba de inaugurar el Metro de Medellín.

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La entidad financiera proyecta extender hacia la capital colombiana esta alternativa tecnológica, permitiendo que sus clientes aborden los buses troncales utilizando directamente sus tarjetas bancarias sin depender de recargas previas en taquilla.

“Medellín es la primera ciudad en la que los clientes de Banco Falabella pueden pagar el transporte masivo con sus tarjetas. La entidad prevé extender esta alternativa a otros sistemas del país, entre ellos Transmilenio en Bogotá”, indicó en un comunicado.

Este plan de expansión nacional toma impulso luego del estreno ocurrido el 11 de noviembre en Medellín, ciudad pionera donde los pasajeros pagan el Metro con plásticos débito y crédito Visa y Mastercard.

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Gracias a esta habilitación en los validadores de ingreso, los usuarios medellinenses ya prescinden de la tradicional tarjeta Cívica recargada, beneficiándose de una solución abierta disponible para todas las entidades emisoras del país.

Anteriormente, abordar el Metro de Medellín exigía recargar saldo en la tarjeta Cívica acudiendo a máquinas automáticas, puntos presenciales de atención o plataformas virtuales antes de cruzar cada torniquete de las estaciones.

Con los pagos abiertos, los ciudadanos cancelan su pasaje acercando directamente su tarjeta bancaria o su teléfono celular al lector electrónico, replicando estándares exitosos implementados en Londres, Nueva York y Ciudad de México.

“Queremos que nuestros clientes puedan moverse por la ciudad con los mismos medios de pago que usan todos los días. Que la banca se sume a este modelo les quita a los usuarios del Metro la tarea de hacer recargas, les ahorra tiempo y les simplifica la vida. Además, nuestros clientes acumulan CMR Puntos mientras viajan en su día a día”, afirmó Agustín Lira, gerente División Medios de Pago y Marketing de Banco Falabella.

Para la organización bancaria, esta alianza representa un avance fundamental dentro de su estrategia corporativa de banca simple y digital, respondiendo eficazmente a los hábitos transaccionales actuales de los consumidores urbanos colombianos.

Al cierre del primer trimestre de 2026, cerca del 60 % de los clientes activos de Banco Falabella administraba sus finanzas de manera 100 % digital, comportamiento que facilita pagar desde dispositivos móviles.

En la práctica operativa, los usuarios utilizan este beneficio acercando físicamente su tarjeta débito o su tarjeta de crédito CMR directamente sobre los validadores habilitados en las estaciones del transporte masivo.

Adicionalmente, el sistema admite pagos sin contacto desde teléfonos celulares o relojes inteligentes, siempre que el pasajero vincule previamente sus plásticos bancarios dentro de las aplicaciones Apple Pay o Billetera de Google.

Una vez validado el acceso en el torniquete, la plataforma descuenta automáticamente el valor correspondiente a la tarifa vigente desde la cuenta bancaria del cliente o lo carga al cupo disponible de crédito.

De manera paralela, cada trayecto pagado con productos débito o crédito CMR permite acumular CMR Puntos, transformando los desplazamientos rutinarios hacia el trabajo o el estudio en recompensas tangibles para cada usuario.

Quienes viajan de ida y regreso de lunes a viernes completan alrededor de 40 trayectos mensuales, acumulando puntos valiosos que complementan los beneficios obtenidos mediante sus compras habituales en diversos establecimientos comerciales.

Mientras Medellín lidera esta transformación transaccional en Colombia, Banco Falabella avanza en su hoja de ruta para llevar pronto esta comodidad sin contacto hacia Transmilenio en Bogotá y otros sistemas urbanos nacionales.

¿Qué sistemas de pago tiene Transmilenio?

Transmilenio en Bogotá opera actualmente mediante una red mixta de recaudo electrónico que combina medios tradicionales con modernas alternativas de pago digital.

La tarjeta inteligente TuLlave continúa funcionando como el eje principal de acceso para los millones de pasajeros que utilizan diariamente los buses troncales, zonales y alimentadores.

Este plástico verde cuenta con versiones básicas y personalizadas, permitiendo a los usuarios registrados acceder a transbordos gratuitos o con descuento, viajes a crédito y protección de saldo.

Asimismo, el sistema dispone de tarjetas especiales dirigidas a poblaciones vulnerables, adultos mayores de 62 años y personas con discapacidad, garantizando tarifas preferenciales subsidiadas en cada trayecto.

Para evitar filas en taquillas presenciales, los viajeros realizan recargas digitales mediante plataformas móviles como la aplicación Maas, activando posteriormente el saldo en lectores electrónicos o teléfonos con tecnología NFC.

Otra modalidad vigente corresponde a las tarjetas híbridas emitidas por entidades bancarias aliadas como Bancolombia, Banco de Bogotá, AV Villas, Scotiabank Colpatria e Itaú.

Estos plásticos incorporan un chip dual que permite pagar compras cotidianas y abordar el transporte público bajo modalidades prepago o mediante cupos diarios pospago asignados por cada banco.

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