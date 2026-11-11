Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá avanza con la llegada de diez nuevos buses articulados 100 % eléctricos, diseñados para integrarse al sistema masivo TransMilenio. Según información oficial suministrada por TransMilenio, cada uno de estos vehículos puede transportar hasta 160 pasajeros y está equipado con tecnologías dedicadas a mejorar tanto la seguridad vial como la experiencia de los usuarios, permitiendo un seguimiento en tiempo real de la operación de cada bus. Esta renovación de la flota representa un avance relevante hacia una movilidad con transportes sin emisiones y más silenciosa, algo que beneficia no solo a los pasajeros, sino también a quienes viven en las zonas cercanas a las troncales de la ciudad.

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La incorporación de estos nuevos buses ocurre en el contexto más amplio de ampliación de la flota eléctrica. Actualmente, en el sistema hay 1.767 vehículos 100 % eléctricos de distintas tipologías y, de acuerdo con TransMilenio, estos son los primeros articulados con este tipo de tecnología que operarán en la ciudad. Para garantizar su funcionamiento, en el Patio Sur –operado por Consorcio Express– se están realizando adecuaciones por etapas. La primera isla de carga fue diseñada para atender estos diez buses, mientras que la intervención de las islas restantes permitirá en el futuro la operación de hasta 116 vehículos eléctricos, en un plan que abarca una flota final de 74 articulados y 42 biarticulados.

El desarrollo y alistamiento de la nueva flota incluyó la fabricación por Yutong en China y el traslado de los vehículos por vía marítima hasta Colombia. Una vez en el país, se realizó la instalación de los Sistemas Inteligentes de Transporte, a cargo de LG, y también pruebas técnicas y operativas en la troncal Calle 26. Adicionalmente, los conductores recibieron formación específica en el manejo de estas tecnologías.

Entre los principales beneficios para la ciudadanía se encuentra la accesibilidad: los buses cuentan con espacios para sillas de ruedas, viajes de cuidado, perros de asistencia y coches de bebé. Además, disponen de Wifi gratuito, puertos USB y dos pantallas informativas para mantener conectados e informados a los pasajeros durante el trayecto. La infraestructura de recarga del Patio Sur cuenta con un área de 4,33 hectáreas y permite carga rápida a través de un diseño eléctrico de 13 MVA; esta infraestructura acompañará el crecimiento paulatino de la flota eléctrica. Tanto Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, como María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, destacaron la importancia de estos adelantos en la transformación tecnológica y ambiental del transporte público en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué características tecnológicas tienen los nuevos buses eléctricos de TransMilenio?

De acuerdo con información de TransMilenio, los nuevos buses eléctricos están equipados con cámaras de videovigilancia interiores y exteriores, monitoreo de puntos ciegos, Wifi gratuito, puertos USB para todos los pasajeros, pantallas informativas, sistema de audio y telemetría para seguimiento en tiempo real. Estos sistemas buscan mejorar la seguridad, la conectividad y la comodidad tanto para usuarios como para operadores.

¿En qué consiste la infraestructura de recarga de buses eléctricos en el Patio Sur de Bogotá?

La infraestructura de recarga en el Patio Sur, según TransMilenio y la secretaría de Movilidad, está diseñada para recargar 116 buses eléctricos mediante un sistema de carga rápida y centralizada. El patio, que tiene 4,33 hectáreas, cuenta con un diseño eléctrico de 13 MVA y contempla la ampliación de su capacidad en fases, acompañando así la llegada de nuevos vehículos eléctricos y el crecimiento del sistema de transporte sostenible en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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