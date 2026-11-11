Por: El Espectador

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Un triple homicidio estremeció el barrio Altamira, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, luego de que tres personas fueran asesinadas con arma de fuego durante la noche del martes 10 de noviembre. De acuerdo con los reportes iniciales, el hecho ocurrió cuando un hombre llegó a bordo de un taxi hasta una vivienda en la zona; al descender del vehículo, abrió fuego en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba a las afueras del inmueble. Las víctimas —cuyas edades corresponden a 24, 40 y 55 años— fueron llevadas rápidamente a un centro asistencial, pero lamentablemente fallecieron debido a la gravedad de sus heridas, según la información proporcionada por las autoridades y que fue recopilada por El Espectador.

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Tras el ataque, el hombre retornó al taxi y abandonó el lugar, dándose a la fuga. Este violento suceso llevó a la Policía a implementar un plan candado en distintas zonas bajo su jurisdicción, en un esfuerzo por interceptar al agresor y evitar su escape. De acuerdo con el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, las víctimas fueron interceptadas en la entrada de la vivienda donde “fueron abordadas por una persona que se transportaba en un taxi, quien acciona un arma de fuego contra ellas, ocasionándoles heridas y posteriormente pierden la vida”. Si bien la versión oficial sostiene que solo una persona iba a bordo del taxi, algunos testigos afirmaron que podrían haber más personas involucradas.

La reacción rápida de los vecinos, que escucharon las detonaciones y alertaron a las autoridades, resultó determinante para la captura de un sospechoso. El operativo policial permitió localizar el taxi en inmediaciones del lugar de los hechos y capturar a un hombre de 36 años, quien conducía el vehículo. Tanto el taxi como el detenido quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la entidad encargada de adelantar la investigación, según lo comunicado por la Policía. Las autoridades confirmaron posteriormente que el capturado cuenta con antecedentes judiciales por homicidio y tentativa de homicidio. Ahora, la Fiscalía debe esclarecer el grado de responsabilidad del hombre arrestado y determinar si fue él quien disparó o si desempeñó otro rol durante la fuga.

Hasta el momento, los motivos detrás del ataque, así como la posible relación entre las víctimas y el sospechoso, permanecen sin esclarecer. La investigación sigue en curso, mientras las autoridades trabajan para identificar a posibles cómplices y resolver los interrogantes que dejó este grave caso de violencia en la capital colombiana.

¿Qué se sabe del triple asesinato en el barrio Altamira de Bogotá?

El triple asesinato en el barrio Altamira, en San Cristóbal, Bogotá, ocurrió la noche del martes 10 de noviembre y dejó tres víctimas fatales. Según la Policía y testimonios recopilados por El Espectador, un hombre llegó en taxi, disparó a las personas que estaban en la entrada de una vivienda y después huyó. Posteriormente, fue capturado un sospechoso que conducía el taxi, quien tiene antecedentes judiciales.

¿Cuál es la función de la Fiscalía General de la Nación en este caso?

La Fiscalía General de la Nación es la entidad responsable de avanzar en la investigación del triple homicidio. Su trabajo incluye determinar la participación de la persona capturada, definir si fue quien disparó o si colaboró en la fuga, y esclarecer los móviles y detalles del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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