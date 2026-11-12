El Metro de Medellín comenzó una transformación en sus formas de pago y atención a los usuarios con la llegada del sistema de Pagos Abiertos, una alternativa que permitirá ingresar a las estaciones con tarjetas bancarias y billeteras digitales, sin necesidad de utilizar la tarjeta Cívica. La novedad se implementará inicialmente como prueba piloto en las líneas A y B y busca facilitar los desplazamientos de turistas, viajeros ocasionales y pasajeros que olviden su medio de pago habitual.

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Con esta tecnología, los usuarios podrán validar su ingreso utilizando tarjetas débito o crédito Visa y Mastercard, además de servicios como Apple Pay y Google Pay desde sus celulares. El alcalde Federico Gutiérrez destacó que la iniciativa pretende reducir las dificultades cotidianas para acceder al sistema y evitar que los pasajeros tengan que hacer filas para recargar sus tarjetas antes de viajar.

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¿Qué pasará con la tarjeta Cívica en Medellín?

Sin embargo, la implementación de los Pagos Abiertos no significa que la Cívica vaya a desaparecer. La empresa confirmó que esta tarjeta seguirá funcionando con normalidad y conservará sus beneficios, entre ellos las tarifas preferenciales, los subsidios y las integraciones tarifarias. Por esa razón, quienes utilizan frecuentemente el Metro y cuentan con alguno de estos beneficios podrán continuar pagando con su medio habitual.

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El cambio también coincide con otra modificación que comenzó el lunes 9 de noviembre: la eliminación de las taquillas tradicionales en seis estaciones. Los puntos incluidos en esta primera etapa son Floresta, Acevedo, Parque Berrío, Envigado, Ayurá e Itagüí. En adelante, los pasajeros tendrán que acudir a máquinas de recarga automática y canales digitales como la aplicación Cívica, Nequi, Bancolombia y WhatsApp para gestionar sus pagos.

La decisión ha provocado inconformidad entre algunos usuarios que consideran que la digitalización puede dificultar el acceso al transporte, especialmente para adultos mayores y personas que no tienen teléfonos inteligentes o conexión permanente a internet. También se han expresado preocupaciones por las filas y los tiempos de espera que puede ocasionar el nuevo modelo. Frente a las inquietudes laborales, el Metro aclaró que ningún empleado fue despedido y que los trabajadores de las taquillas fueron reubicados como orientadores de experiencia.

Para responder a los reclamos, la empresa anunció que desde el 17 de noviembre ampliará los horarios de atención de los Puntos de Atención al Cliente (PAC) en estaciones como Niquía, Acevedo, San Antonio y San Javier. Estos espacios tendrán servicio continuo de lunes a viernes hasta las 10:00 p. m. y también incorporarán atención los sábados.

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La intención del Metro es extender progresivamente los Pagos Abiertos a otros servicios de la red, incluidos los cables, el tranvía y los buses integrados. Así, el sistema busca avanzar hacia una operación con más alternativas tecnológicas, aunque uno de sus principales desafíos será garantizar que los cambios no se conviertan en una barrera para quienes necesitan opciones de atención y pago presencial.

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