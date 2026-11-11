Por: El Espectador

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La Universidad de Antioquia (UdeA) dio a conocer los resultados de su más reciente examen de admisión para pregrados correspondientes al semestre 2027-1, lo que marcó un hito importante para miles de estudiantes que buscan acceder a la educación superior. Según datos oficiales de la institución, un total de más de 35.000 aspirantes participaron en la prueba realizada en Medellín y en 12 campus regionales, todos compitiendo por 7.505 cupos disponibles en 96 programas académicos. De estos cupos, 4.032 se asignaron para quienes desean estudiar en la sede principal de Medellín y 3.473 se repartieron entre los diferentes campus regionales.

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La UdeA resaltó la apuesta por la descentralización en esta convocatoria, con la apertura de nuevos programas académicos. Entre las novedades están la oferta de Medicina Veterinaria en el campus de El Carmen de Viboral, así como la también reciente inclusión de Historia en Santa Fe de Antioquia y Carepa. A este listado de nuevos programas se suman licenciaturas en Lenguas Extranjeras en distintas sedes regionales como Sonsón, Amalfi, Segovia y Yarumal, lo que, según la universidad, fortalece su presencia y cobertura educativa en Antioquia.

Para consultar los resultados, los aspirantes deben ingresar a la página oficial de la universidad mediante el enlace dispuesto por la institución y digitar su número de documento. En caso de tener dificultades técnicas o inquietudes durante el proceso, la UdeA indicó que los aspirantes pueden solicitar asesoría escribiendo al correo electrónico oficial que la universidad dispuso para estos casos.

Los admitidos tendrán en el portal “Pasé a la UdeA” información clave, entre ellos, detalles sobre la inducción, evaluación del nivel de inglés y acceso a la Política de Gratuidad en la matrícula. Adicionalmente, el portal de “Pasé a la UdeA” ofrece recursos sobre fortalecimiento académico en comunicación, matemáticas, alfabetización digital y pensamiento crítico, así como acceso a programas de integración y vida universitaria mediante actividades artísticas, deportivas y culturales.

Por otro lado, los aspirantes que no lograron un cupo cuentan con alternativas, como el programa de Educación Flexible, que permite tomar cursos de los primeros semestres y así optar luego a la promoción como estudiante regular. También está el Programa de Preparación para la Vida Universitaria (PPVU), que brinda cursos gratuitos en competencias lectoras, razonamiento lógico, orientación vocacional e inglés, entre otros contenidos relevantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar los resultados del examen de admisión de la Universidad de Antioquia?

La Universidad de Antioquia informó que los aspirantes deben ingresar al enlace oficial de consulta, donde con su número de documento podrán verificar si fueron admitidos. Si se presentan inconvenientes, la institución recomienda escribir al correo electrónico indicado para recibir soporte.

¿Qué alternativas existen para quienes no obtuvieron cupo en el examen de admisión UdeA 2027-1?

De acuerdo con la información suministrada por la UdeA, quienes no lograron un cupo pueden optar por la modalidad de Educación Flexible o inscribirse en el Programa de Preparación para la Vida Universitaria, que brinda cursos gratuitos para mejorar habilidades y prepararse para futuras convocatorias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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