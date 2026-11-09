Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos hermanas gemelas fueron halladas sin vida en condiciones misteriosas en Medellín, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio 20 de Julio, comuna 13. Linda Rosa García Hortúa y Laura María García Hortúa tenían 33 años y, de acuerdo con lo informado, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 7 de noviembre. Según los detalles recogidos, ambas mujeres fueron encontradas en delicado estado de salud en habitaciones separadas de su residencia, hecho que llevó a sus familiares a solicitar ayuda de inmediato al no obtener respuesta normal de parte de ellas.

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La situación se desarrolló rápidamente debido a la gravedad del estado en el que estaban las hermanas. Sus allegados, en medio de la desesperación, decidieron transportarlas en un taxi hacia la Unidad Intermedia de San Javier. Sin embargo, el desenlace fue trágico: una de las hermanas llegó sin signos vitales al hospital, mientras la otra recibió atención en la sala de reanimación, pero los profesionales de la salud no lograron salvarla. Esta doble pérdida dejó a la familia sumida en el dolor y la incertidumbre por el inesperado suceso.

Durante la inspección judicial realizada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), se encontraron elementos que podrían resultar clave para el esclarecimiento del caso. Cerca de las camas donde yacían las mujeres se hallaron frascos de medicamentos hipnóticos y sedantes, usados generalmente para inducir el sueño, así como un jabón artesanal parcialmente consumido. No se identificó la presencia de alcohol ni de otros medicamentos en el interior de la vivienda y tampoco se especificó la cantidad de sustancias que habrían ingerido ni si estas podrían haber interactuado entre sí. Por ahora, las autoridades no confirmaron que el consumo del jabón o de los fármacos haya sido la causa directa del fallecimiento de las hermanas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses asumió la tarea de esclarecer las causas de la muerte de Linda Rosa y Laura María García Hortúa. Los análisis forenses serán determinantes para conocer la composición exacta del jabón artesanal y la naturaleza de los medicamentos encontrados. Mientras la investigación avanza, quedan en el ambiente preguntas sobre lo que realmente sucedió dentro de esa vivienda de la comuna 13, dejando en espera a una familia que busca respuestas tras la inesperada tragedia de perder a dos hermanas gemelas jóvenes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medicamentos encontraron en la casa donde murieron las gemelas de Medellín?

De acuerdo con los datos oficiales, en la inspección de la vivienda las autoridades hallaron frascos de medicamentos con efectos hipnóticos y sedantes, los cuales son utilizados principalmente para ayudar a conciliar o mantener el sueño. No se identificó la presencia de otras sustancias como alcohol ni medicamentos adicionales, y aún no se ha precisado la cantidad ni si hubo consumo conjunto.

¿Qué es un medicamento hipnótico y sedante y cómo puede afectar la salud?

Un medicamento denominado hipnótico y sedante es aquel que se emplea clínicamente para inducir o mantener el sueño, ayudando a tratar problemas de insomnio. Sin embargo, su uso inadecuado o en dosis no prescritas puede causar efectos adversos graves, incluida la depresión del sistema nervioso central, lo cual podría resultar letal en ciertas circunstancias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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