Por: Caracol TV

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Dos ciudadanos rusos, conocidos con los alias de Oleg y Vito, fueron capturados en una operación adelantada en Cartagena y Medellín, según información confirmada por fuentes oficiales. Estos hombres, de acuerdo con las autoridades, harían parte de una organización criminal dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, empleando rutas marítimas específicas para facilitar el tráfico de droga. Las detenciones se realizaron en el marco de un trabajo conjunto entre la Armada de Colombia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés).

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La información señala que Oleg y Vito serían requeridos por la Justicia de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico internacional. Además, las autoridades indicaron que ambos cumplían funciones de coordinación dentro de la organización criminal. Esta investigación de carácter internacional permitió también adelantar acciones judiciales contra otros presuntos integrantes de la estructura en diversos países y ciudades, como Estados Unidos, Perú, Bogotá y Milán (Italia). En esta última ciudad fue identificado el supuesto enlace internacional que facilitaba la articulación de la red criminal, según detallaron las autoridades citadas en el reporte de EFE.

Las investigaciones revelan que la organización habría establecido conexiones en varios países para coordinar el tráfico de cocaína, utilizando embarcaciones tipo velero como método principal para movilizar los cargamentos desde Suramérica. Cartagena y Barranquilla, de acuerdo con los datos recogidos, habrían sido puntos clave tanto en el apoyo logístico como en la coordinación de las actividades del grupo en la región del Caribe colombiano.

Respecto a la captura, en el caso puntual de Cartagena, uno de los ciudadanos rusos fue ubicado durante un operativo de verificación e inspección marítima, procedimiento que contó con la participación de unidades de Guardacostas y personal del CTI, de acuerdo con la información proporcionada por la Armada. Actualmente, ambos detenidos se encuentran a disposición de las autoridades competentes, quienes deberán adelantar los trámites judiciales respectivos para la posible extradición a Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el rol de la Armada y el CTI en la captura de ciudadanos rusos implicados en narcotráfico?

La Armada de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía desempeñaron tareas coordinadas para lograr la captura de los ciudadanos rusos señalados de traficar droga. La Armada participó en labores de inspección y verificación marítima —especialmente a través de sus unidades de Guardacostas— y el CTI aportó en la investigación judicial y en los procedimientos de detención, según informaron fuentes oficiales.

¿Cómo operaba la organización criminal vinculada al envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa?

De acuerdo con las investigaciones, la organización armaba rutas para enviar cargamentos de cocaína desde países suramericanos utilizando veleros, favoreciendo el tráfico hacia Estados Unidos y Europa. Cartagena y Barranquilla funcionaban como puntos logísticos y de coordinación en el Caribe colombiano, permitiendo así la articulación de actividades delictivas a nivel internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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