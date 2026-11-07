El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, volvió a defender la decisión que tomó en 2013 de destituir a Gustavo Petro, cuando este se desempeñaba como alcalde de Bogotá. En una entrevista con Sseman, el funcionario aseguró que aquella determinación habría evitado lo que, a su juicio, vivió Colombia durante los cuatro años del gobierno del expresidente.

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(Vea también: Primeras imágenes de la posesión de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior; hizo juramento)

La declaración se produjo luego de que el director de Semana, Yesid Lancheros, le preguntara por los cuestionamientos que Petro hizo a su nombramiento en el Ministerio del Interior. El exmandatario recordó que Ordóñez fue quien ordenó su salida de la Alcaldía de Bogotá y manifestó que había que volverlo a derrotar.

Cuando el periodista le pidió explicar a qué se refería, Ordóñez confirmó que hablaba de la decisión disciplinaria que tomó contra Petro en 2013. Además, aseguró que en aquel momento había advertido lo que podría ocurrir si el entonces alcalde continuaba en el cargo.

Ordóñez insistió en que hizo lo correcto con la destitución de Petro

Durante la entrevista, Lancheros le preguntó directamente al ministro si consideraba que había actuado correctamente al destituir al entonces mandatario distrital.

“Hice lo correcto. Los trámites judiciales posteriores consideraron que no era así, pero creo que las circunstancias actuales son diferentes”, respondió Ordóñez.

El funcionario insistió en que aquella decisión habría evitado lo que Colombia vivió durante la administración de Petro. También rechazó la interpretación según la cual la destitución terminó impulsando políticamente al exalcalde y contribuyó a su posterior llegada a la Presidencia.

“No es así. No voy a detenerme mucho en esos análisis de futurología”, manifestó.

La controversia se remonta al proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría contra Petro por las decisiones que tomó para implementar un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá. En diciembre de 2013, Ordóñez anunció la destitución e inhabilidad del entonces alcalde por 15 años.

En la misma entrevista, el ministro calificó el Gobierno Petro como una etapa en la que, según su interpretación, se pretendió someter al Estado y a la sociedad al crimen y al delito.

“Estuvimos a punto de saltar a ese vacío. Nos llevaron hasta allá”, afirmó.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.