El patrullero de la Policía Nacional Edwin Mateus murió el 13 de mayo de 2024 en circunstancias que su familia considera no han sido esclarecidas. De acuerdo con la versión oficial, el uniformado falleció tras inhalar monóxido de carbono en una estación de gasolina en Sibaté, Cundinamarca. Sin embargo, su madre, Sandra Forero, y su hermana han señalado ante el programa Bajo Sospecha una serie de irregularidades que contradicen esa explicación.

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Una de las primeras alertas surgió al momento de recibir las pertenencias del patrullero. Su hermana relató en entrevista con Bajo Sospecha que, tras insistir para que le entregaran el celular de Edwin, encontró señales evidentes de manipulación:

La situación se agravó cuando el dispositivo fue entregado a la Fiscalía y devuelto posteriormente. “Me di cuenta que le habían eliminado el WhatsApp y me di cuenta de los correos también eliminados, porque todo estaba en vacío. La papelera estaba en vacío, los correos nuevos estaban vacíos, todo estaba limpio”, aseguró la hermana del patrullero, quien además identificó ingresos desde distintas ubicaciones al perfil institucional de Edwin en el sistema PSI de la Policía, incluso horas después de su fallecimiento.

La ropa del uniformado también generó sospechas. Según relató su hermana, las prendas fueron entregadas tardíamente y en un estado inexplicable: “Tenía entendido que él estaba con el impermeable y adicional pues si él estaba en un cuarto, pues no debía estar la ropa tan mojada porque parecía que la hubiesen metido en un balde y la hubieran sacado así escurriendo agua”.

En el velorio, familiares y asistentes notaron golpes visibles en el rostro del patrullero que no quedaron consignados en ningún documento oficial. La hermana también señaló que el informe médico registró líquido hemático en abdomen, cerebro y riñones, hallazgos que, según explicó, son incompatibles con una intoxicación por monóxido de carbono.

Sandra Forero, madre del patrullero, cuestionó además el movimiento del cuerpo antes de que se preservara la escena: “Si hay una persona que ya está sin vida, se deja quieto y se informa. No tenían por qué mover la escena ni manipular nada”.

La familia también intentó localizar al compañero que estuvo con Edwin esa noche, pero no ha sido posible. La Penal Militar, según denunciaron, no lo ha citado formalmente a declarar, y el proceso estuvo a punto de archivarse antes de cumplir dos años de investigación.

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¿Qué irregularidades encontró la familia del patrullero Edwin Mateus en su teléfono celular?

Al recibir el dispositivo, la hermana de Edwin detectó mensajes y llamadas eliminados correspondientes a horas posteriores a su muerte, así como accesos no autorizados a su perfil institucional desde distintas ubicaciones. Cuando el teléfono fue devuelto por la Fiscalía, toda la información había desaparecido, incluidos WhatsApp y correos electrónicos.

¿Por qué la familia del patrullero Edwin Mateus desconfía de la versión oficial sobre su muerte?

Además de los indicios de manipulación del celular y la ropa en estado inusual, la familia señala que el cuerpo presentaba golpes visibles no documentados y líquidos hemáticos en órganos internos, condiciones que consideran inconsistentes con una muerte por inhalación de monóxido de carbono. A esto se suma que la Policía no notificó directamente a los familiares y que el compañero presente esa noche nunca fue puesto a disposición para declarar.

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