Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, atribuyéndole el liderazgo del grupo paramilitar denominado "Los 12 Apóstoles". Según información de El Espectador, el tribunal rechazó el recurso presentado por Uribe, quien pretendía llevar su caso ante la Sala de Casación Penal con la intención de anular la condena y demostrar su inocencia.

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Santiago Uribe acudió a la figura de la tutela ante la Sala Laboral de la Corte Suprema con el argumento de buscar la protección de sus derechos fundamentales, específicamente el debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y la libertad personal. En su petición, también solicitó suspender la ejecución de su condena de prisión mientras se tramitaba el mecanismo extraordinario de casación que, a su juicio, le permitiría presentar su defensa de manera adecuada conforme a la ley 600 de 2000.

De acuerdo con los documentos citados por El Espectador, Uribe argumentó que se le dio un trato inequitativo, ya que quienes son condenados en primera instancia tienen el derecho de apelar, y, tras ese fallo en segunda instancia, pueden recurrir a la casación. En su caso, alegó, se le negó el acceso a la casación antes de que transcurriera el plazo legal para presentar la demanda y formular los cargos respectivos, situación que —indicó— le impidió obtener una decisión individual sobre si ese recurso era procedente o no.

La Corte Suprema, a través de la Sala de Casación Laboral, concluyó que el proceso fue legítimo y se ajustó al principio de la doble conformidad —es decir, el derecho de cualquier condenado a que su sentencia sea revisada por un tribunal distinto al que la dictó—. En el fallo, la Sala Laboral afirmó que no hubo arbitrariedad ni capricho en la decisión tomada por la Sala Penal, sino que se actuó con autonomía e independencia, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. Por tanto, consideró innecesario permitir que la defensa de Uribe presentara una demanda sobre un recurso extraordinario considerado improcedente en este caso, confirmando así la sentencia inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de casación solicitado por Santiago Uribe?

La Corte Suprema de Justicia consideró improcedente el recurso de casación presentado por Santiago Uribe porque, según el alto tribunal y de acuerdo con lo publicado por El Espectador, la decisión anterior ya cumplía con el requisito de la doble conformidad. Además, la Sala Laboral concluyó que la actuación del tribunal fue legítima, autónoma e independiente, por lo que no encontró fundamentos para habilitar el trámite de un recurso extraordinario que ya había sido considerado no procedente.

¿Qué significa el principio de doble conformidad en procesos penales?

El principio de doble conformidad establece que toda persona condenada tiene derecho a que la sentencia en su contra sea revisada por un tribunal distinto al que la dictó. Según la información proporcionada, este principio fue aplicado en el caso de Santiago Uribe, lo que fundamentó la decisión de mantener la condena y negar el recurso extraordinario presentado por su defensa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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