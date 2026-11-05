Por: El Espectador

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El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quedó en libertad después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida de aseguramiento que lo retenía. La decisión se tomó en la tarde del 5 de noviembre y marca un nuevo giro en la investigación por su supuesta participación en actos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad vinculada a escándalos recientes. Según la Fiscalía General de la Nación, Velasco habría direccionado contratos en la Ungrd con el propósito de comprar votos de congresistas, buscando apoyo para proyectos claves del gobierno de Gustavo Petro, como la reforma pensional y la reforma de salud.

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Durante la audiencia, la Sala Penal del Tribunal, con la ponencia del magistrado Héctor Tamayo, explicó que no se justificó adecuadamente la necesidad de mantener privado de la libertad al exministro. La Corte destacó carencias en los argumentos presentados por la Fiscalía, alegando que muchos eran solo insistencias en la gravedad de la supuesta conducta, abstracciones sin fundamento sólido e incluso contradicciones. El Tribunal consideró que la experiencia política y los contactos de Velasco no constituían un peligro concreto que justificara medidas restrictivas, algo que podría aplicarse a otros altos funcionarios en circunstancias similares.

Después de conocer la decisión, Velasco expresó en la red social X su aceptación serena y respetuosa del fallo, señalando su disposición a enfrentar el proceso ante la Corte Suprema de Justicia para demostrar su inocencia y colaborar en el esclarecimiento del caso. Velasco indicó que fue instrumentalizado como “cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos responsables del desfalco en la Ungrd.

El caso tiene antecedentes: Velasco ya había sido privado de la libertad en diciembre, aunque una tutela en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resuelta en agosto, ordenó su liberación. En esa acción judicial, el exministro argumentó que la magistrada responsable se excedió en las competencias del caso, al imponer una medida de aseguramiento aún más estricta que la solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, tras ser recapturado ese mismo mes y con su detención legalizada el 19 de agosto, Velasco ha enfrentado cargos como concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión reciente lo habilita para seguir su defensa en libertad, al menos mientras avanza el proceso judicial.

¿Por qué fue investigado Luis Fernando Velasco por la Fiscalía?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, Luis Fernando Velasco, en su calidad de exministro del Interior, fue investigado por presuntamente favorecer a congresistas a través del direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se señala que estos contratos tendrían el objetivo de conseguir votos para impulsar reformas gubernamentales, entre ellas la pensional y la de salud.

¿Qué significa cohecho por dar u ofrecer en el proceso judicial colombiano?

El delito de cohecho por dar u ofrecer, en el contexto del proceso judicial colombiano, refiere a cuando un funcionario público recibe, ofrece o da algún tipo de recompensa o beneficio a cambio de realizar u omitir acciones relacionadas con sus funciones. En el caso de Velasco, se le atribuye este cargo por supuestamente ofrecer beneficios indebidos en el marco de la operación de la Ungrd.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.